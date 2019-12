Streli Mamba ist Paderborns Schlüsselspieler. (nordphoto)

Der Tabellenletzte ist zu Gast, die Mannschaft mit den wenigsten Siegen (einer) und den wenigsten Punkten (fünf), dafür aber den meisten Niederlagen (zehn) und den meisten Gegentoren (32) der Liga. Der SC Paderborn erscheint wie der perfekte Gegner zur richtigen Zeit, zumal Werder den Wolfsburg-Sieg nur mit einem weiteren Erfolg wirklich veredeln kann und alle Welt nichts anderes als einen Heimsieg erwartet - aber genau deshalb riecht die Konstellation förmlich nach dem schwersten Spiel der Hinserie. Die Zahlen lügen zwar auch in diesem Zusammenhang nicht, sie verraten aber allenfalls die halbe Wahrheit über den Aufsteiger.

Das sind Paderborns Stärken:

Der SC Paderborn spielt von den Mannschaften im Tabellenkeller nicht nur den attraktivsten, sondern auch den frechsten und mutigsten Fußball und spielt dabei oft genug hopp oder topp. Was grundlegend mit Trainer Steffen Baumgart und dessen Idee des Fußballs zu tun hat. Baumgart lässt teilweise totalen Offensivfußball spielen, 90 Tore in der dritten Liga vor zwei Jahren und deren 76 in der zweiten Liga in der letzten Saison dokumentieren diesen Ansatz.

Paderborn hat einen latenten Hang zum Spektakel, gerade gegen spielstarke Mannschaften kommt dieser dann voll zum Tragen, was letztlich in vielen Toren mündete: In Leverkusen (2:3), gegen Schalke (1:5), gegen die Bayern (2:3), in Dortmund (3:3) und zuletzt gegen Leipzig (2:3) war dies der Fall.

Grundsätzlich vertraut Baumgart relativ stur der Viererkette, entweder in einem flachen 4-4-2 oder einem 4-2-3-1. Eher selten greift er auf nur einen Sechser vor der Abwehr zurück und stellt dafür dann drei offensive Mittelfeldspieler auf. Am Grundprinzip, dass immer mindestens vier, besser fünf Spieler die Angriffe mitlaufen sollen, ändern aber die Wechsel der Grundordnungen nichts. Paderborn spielt keinen verschnörkelten, auf langen Ballbesitz ausgelegten Fußball, das Positionsspiel ist allenfalls Mittel zum Zweck. Stattdessen soll es schnell, sehr vertikal nach vorne gehen.

Baumgart fordert dabei alles ein, was das Lehrbuch hergibt: Die Mannschaft überlädt gerne eine Seite und versucht dann mit vielen Spielern den Durchbruch, gerne auch mit mehreren kleinen Pässen oder eben aggressiven Dribblings. Eher selten wird auch mal rausverlagert und die ballferne Seite bespielt. In der Regel versucht Paderborn aber den Durchbruch dort, wo die schiere Zahl an eigenen Spielern kurzzeitig den schnellen Erfolg verspricht.

Mit Schnittstellenpässen, Hinter- und Vorderlaufen, auch mal mit Fernschüssen, wird versucht, so oft wie möglich in Abschlusssituationen kommen. Der Angriff muss dafür gar nicht besonders sorgfältig vorbereitet sein wie bei anderen Mannschaften, die sich nur qualitativ hochwertige Schüsse nehmen. Paderborn ist dagegen öfter als andere Mannschaft nach dem Prinzip Trial and Error unterwegs, die Vielzahl an Abschlüssen soll die Wahrscheinlichkeit eines Torerfolgs erhöhen.

Ein herausragendes Merkmal ist die Geschwindigkeit der Paderborner Angreifer. Vier, fünf Spieler bringen einen Top-Speed weit deutlich über 30 km/h mit, was die sehr direkte Spielweise natürlich noch einmal befeuert. Paderborn ist ungemein gefährlich im Konterspiel, sobald der Gegner wenig Druck auf den Ball bekommt und hoch verteidigt.

Im Spiel gegen den Ball dominiert der Gedanke, so schnell und hoch wie möglich im Feld wieder den Ballbesitz zu erlangen. Paderborn geht auf die klassische Balljagd, verteidigt permanent nach vorne und nimmt dafür auch ein gewisses Risiko in Kauf. Auch hier sind Geschwindigkeit und Intensität zwei Schlüsselindikatoren. Allerdings variiert die Mannschaft je nach Spielstärke des Gegners in ihrer Anlaufhöhe.

Phasen des Angriffspressings wechseln sich ab mit jenen im etwas tieferen Mittelfeldpressing, das speziell bei Auswärtsspielen eher genutzt wird. So kann Paderborn etwas kompakter stehen, der Gegner schiebt mit seinen Verteidigern fast bis zur Mittellinie und die Mannschaft nutzt im Umschaltmoment ihren Geschwindigkeitsvorteil mit schnellen Pässen in die Tiefe noch besser.

Absolut bemerkenswert ist die Paderborner Mentalität. Auch bei größeren Rückständen verzagt die Mannschaft nicht, sondern bleibt immer drin im Spiel und hört wirklich nie auf, sich zu wehren. Aufgeben ist bei Baumgart verboten, was es für den Gegner immer besonders unangenehm macht: Es gibt schlicht keine leichten Siege gegen Paderborn.

Das sind Paderborns Schwächen:

Grundsätzlich steht die Mannschaft unter allen Bundesligisten mit einem Problem ganz alleine da: Die erste Liga ist für fast alle Protagonisten absolutes Neuland. Vom Trainer über die Analyseabteilung, den Sportdirektor und nahezu den kompletten Kader verfügt Paderborn über keinerlei Erfahrungswerte in der höchsten Spielklasse. Diese Saison ist eine Saison des großen „Learning by doing“ und anders als etwa der andere Aufsteiger Union Berlin hat der Klub auch nicht Bundesligaerfahrung zugekauft. Ganz im Gegenteil.

Der Weg, sich selbst mit kleinen Mitteln auf der nächsthöheren Stufe zu entwickeln, wird kontinuierlich weiter beschritten, mit allen Vor- und vor allen Dingen auch Nachteilen. Paderborn hat den mit Abstand schwächsten Kader der gesamten Liga zur Verfügung, das Gros der Leistungsträger war schon in der dritten Liga an Bord, andere wurden aus den Niederungen der vierten Liga verpflichtet und sind mittlerweile in der Bundesliga Stammkräfte. Selbst der Trainer war vor gut drei Jahren noch in der vierten Liga unterwegs. Das ist alles durchaus romantisch, stößt aber im Ligabetrieb oft und früh genug an Grenzen.

Die individuelle Qualität ist sehr überschaubar, im Grunde agiert Paderborn mit ordentlichen bis guten Zweitligaspielern und ein paar Juwelen, die in ihrer Entwicklung aber noch am Anfang stehen. Greift das Kollektiv nicht, hat die Mannschaft keine Chance, in der Liga zu punkten. Und im Tor ein echtes Problem: Weder Jannik Huth noch Leopold Zingerle konnten bisher beständig ihre Leistung abrufen und fielen vielmehr durch ein paar Patzer zu viel auf.

Überhaupt ist die fehlende Konstanz der Mannschaft ein Malus. Paderborn gelingt es bisher kaum einmal, eine Partie auf einem gleichbleibend hohen Niveau zu spielen. Zu krass sind die Leistungsschwankungen, die nicht selten in Phasen mit schwer zu erklärenden Aussetzern münden.

Die meisten strukturellen Probleme der Mannschaft sind systemimmanent. Es gehört zur Paderborner DNA, immer das größtmögliche Risiko zu wählen und dabei in der Bundesliga auch schon oft genug auf die Nase zu fallen. Die Tatsache, dass sich bei Angriffen nicht nur die beiden Stürmer sowie die Flügelspieler mit einschalten, sondern auch mindestens einer, oft genug sogar beide Sechser vorne tummeln, entblößt die Restverteidigung logischerweise ungemein. Das führte bisher zu einer ganzen Reihe relativ einfacher Gegentore, wenn der Gegner etwa selbst sofort die Tiefe anspielen und Paderborn mit einem oder zwei Pässen auskontern konnte.

Das ist der Schlüsselspieler:

Klaus Gjasula hält die Truppe als einer von zwei Sechsern zusammen, er ist einer der erfahrensten Spieler im Team und so etwas wie Baumgarts verlängerter Arm auf dem Feld. Für die Paderborner Art Fußball zu spielen steht derzeit aber kein andere so wie Streli Mamba. Den buddelte Baumgart in der vierten Liga beim FC Energie Cottbus aus und machte aus ihm in kürzester Zeit einen der gefährlichsten Umschaltspieler der Bundesliga. Mamba ist im Pressing nicht besonders aufmerksam, hat aber im Konterfußball - und auf einen solchen wird sich Werder ziemlich sicher einstellen müssen - herausragende Fähigkeiten. Mamba ist nicht nur schnell, sondern auch schlau im Positionieren und Lauern auf Höhe der Abseitslinie und schon einigermaßen abgezockt vor dem Tor.