Rund 30 Millionen Euro an Mindereinnahmen hat die Corona-Krise bei Werder bereits verursacht, und wann in Bremen wieder Spiele mit Zuschauern möglich sind, ist nach wie vor offen. Klar, dass Werder sparen muss. Zugänge werden erst wieder ein Thema, wenn ein Spieler aus dem aktuellen Kader verkauft wurde. Vertragsverlängerungen sind vorerst nicht geplant. Dazu hat der Klub das Thema Gehaltsverzicht im Vorfeld der neuen Saison erneut auf die Agenda gesetzt. „Es gab schon Gespräche darüber und wird noch weitere Gespräche geben", bestätigte Clemens Fritz, Leiter Profifußball und Scouting, dem WESER-KURIER am Donnerstag.

Nach Informationen dieser Zeitung verliefen die ersten Verhandlungen nicht ganz reibungslos, es gibt noch einiges zu klären. Fritz betonte, es seien vernünftige Gespräche gewesen. „Das ist ein Thema, das nicht in ein paar Minuten abzuhandeln ist. Das ist auch völlig normal und ein ganz normaler Prozess. Das sieht man auch bei anderen Vereinen“, sagte Werders Ehrenspielführer. Bereits in der vergangenen Saison verzichteten die Bremer Profis nach dem Beginn der Coronavirus-Pandemie auf Teile ihres Gehalts. Über die Höhe und die Dauer des Gehaltsverzichts machte Werder keine Angaben. Sportchef Frank Baumann betonte aber, dass die Spieler das Thema Gehaltsverzicht pro-aktiv vorangetrieben hätten.

Gespräche im Mannschaftskreis

Aktuell scheint die Initiative eher vom Verein auszugehen. „Wir haben den Spielern unsere Situation aufgezeigt„, berichtete Fritz. “Innerhalb der Mannschaft findet natürlich auch ein Austausch statt. Die Gespräche führen dann die Wortführer, aber mit allen wurde schon über das Thema Gehaltsverzicht gesprochen.“

Bei rund 72 Millionen Euro lagen Werders gesamte Personalkosten im Geschäftsjahr 2018/2019, neuere Zahlen wurden noch nicht veröffentlicht. „Die Spielergehälter machen den größten Teil der Kosten aus, die wir zu tragen haben„, verdeutlichte Baumann kürzlich. „Insofern hoffen wir auf Verständnis bei unseren Spielern. Wir werden die schwierige finanzielle Lage die nächsten Monate überbrücken und das auch schaffen. Aber wir müssen definitiv Einsparungen vornehmen.“ Bei anderen Bundesliga-Klubs wie etwa Schalke und Stuttgart, die die Corona-Krise ähnlich hart getroffen hat wie Werder, ist ein Gehaltsverzicht der Profis im Vorfeld der neuen Saison ebenfalls im Gespräch.