Der neue Werder-Kapitän Max Kruse ist dafür bekannt, dass er sich seine seltenen Medienauftritte ganz genau aussucht. Jetzt steht der WESER-Strand des WESER-KURIER auf seiner Terminliste. Und Sie können bei seinem Auftritt dabei sein.

Wir verlosen 2 x 2 Karten für die Veranstaltung.

Beantworten Sie uns einfach die Frage: Warum sollte Max Kruse seinen Vertrag bei Werder verlängern? Schicken Sie uns Ihre Antwort bis zum 4. September um 12 Uhr an feedback@meinwerder.de (Betreff: WESER-Strand) und nehmen Sie dadurch automatisch an der Verlosung teil. Bitte schreiben Sie Ihren vollen Namen und gegebenenfalls einen Nickname dazu, mit dem wir Ihre Antwort veröffentlichen dürfen.

Der WESER-Strand findet am 7. September im Café Sand statt. Einlass ist um 20.30 Uhr, der Talk beginnt um 21.30 Uhr.

Allgemeine Teilnahmebedingungen

Das Gewinnspiel endet am 4. September um 12 Uhr. Am 5. September werden die Gewinner per Email von uns informiert.

Alle Teilnehmer erklären sich mit Einsenden ihrer Mail bereit, dass wir ihre Antwort auf den digitalen Kanälen von MEIN WERDER und dem WESER-KURIER veröffentlichen.

Die Teilnahme ist erst ab 18 Jahren möglich. Eine Barauszahlung des Gewinnwertes und ein Umtausch des Gewinns sind ausgeschlossen, der Gewinn ist nicht übertragbar. Von der Teilnahme ausgeschlossen, sind Mitarbeiter der WESER-KURIER digital GmbH und der BTAG. Wir behalten uns vor, das Gewinnspiel jederzeit und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Dies gilt insbesondere, falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann. Den Teilnehmern stehen in einem solchen Fall keinerlei Ansprüche gegen den Veranstalter oder den ggf. beteiligten Kooperationspartner zu.

Wir erheben und verwenden bei einer Gewinnspielteilnahme die uns zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten, z.B. Kontaktdaten, zweckgebunden nur dann und nur in dem Umfang, soweit dies erforderlich ist.

Eine Nutzung oder Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht.

Nach Ermittlung des Gewinners werden alle Daten der Gewinnspielteilnehmer gelöscht.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.