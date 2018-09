Es war ein verrücktes Spiel, ein merkwürdiges Spiel und ein Spiel mit einem überaus glücklichen Ende für Werder. Alles hatte damit angefangen, dass Sturmlegende Claudio Pizarro überraschend in der Startelf stand. Dadurch agierte Werder in Augsburg mit einer ungewöhnlichen Taktik, kam nicht wirklich gut zurecht – und gewann schließlich doch. 3:2 (2:1) für die Bremer hieß es am Ende, weil Augsburgs Torwart Fabian Giefer mit einem katastrophalem Fehlgriff den Siegtreffer durch Davy Klaassen in der 75. Minute ermöglicht hatte. Werder hat nun also acht Punkte auf dem Konto, ist ungeschlagen und kann den Saisonstart als gelungen bezeichnen, auch wenn noch längst nicht alles rund läuft. „Wir hatten das Quäntchen Glück auf unserer Seite“, bilanzierte Werder-Kapitän Max Kruse nach dem Abpfiff.

Trainer Florian Kohfeldt hatte die Augsburger mit einer unorthodoxen Aufstellung überraschen wollen. Während Pizarro im Sturmzentrum agierte und Florian Kainz die linke Offensivseite besetzte, tauchte auf der rechten Seite mal Max Kruse, mal Maximilian Eggestein und mal überhaupt niemand auf. Von dieser ungewohnten Anordnung schienen zunächst allerdings eher die Bremer als die Augsburger verwirrt zu sein. Werder fand anfangs nicht in die Partie und offenbarte große Probleme mit dem hohen Pressing der Gastgeber, vor dem Kohfeldt direkt vor dem Anpfiff noch einmal gewarnt hatte.

Folglich wurde es mehrmals brenzlig im Bremer Strafraum. Zweimal blockte Ludwig Augustinsson gefährliche Schüsse ab (9./16.), einmal zielte Michael Gregoritsch am langen Eck vorbei (19.). Bei einem 17-Meter-Freistoß von Gregoritsch (21.) und einem Flachschuss von Ja-Cheol Koo (26.) war dann Torwart Jiri Pavlenka auf dem Posten. Auf der Gegenseite brachte Werder in der ersten halben Stunde nur einen ansehnlichen Angriff zustande, als Pizarro den Ball nach einer Kruse-Hereingabe in die Arme von Fabian Giefer schoss (28.). Nach dieser Aktion spielten die Bremer plötzlich auch mit – und schlugen eiskalt zu. Augustinsson behauptete den Ball auf der linken Seite, Kainz flankte schön in den Strafraum, wo Kruse nur noch zum 1:0 einzunicken brauchte (34.). Es war der erste Bundesliga-Treffer des Werder-Kapitäns seit dem 17. März 2018. Auch damals hatte Kruse in Augsburg getroffen.

Eggestein trifft erneut

Und es kam sogar noch besser für den SV Werder und seine 2200 mitgereisten Fans. Nur zwei Minuten nach dem Führungstor legte Pizarro quer für Maximilian Eggestein, der die Kugel aus 20 Metern einfach trocken ins Netz knallte. Schon eine Woche zuvor hatte der formstarke U21-Nationalspieler beim 1:1 gegen Nürnberg ein sehenswertes Tor aus der Distanz erzielt. Werder hatte den Spielverlauf nun innerhalb von zwei Minuten Kopf gestellt. Bis dahin hatten die Augsburger Vorteile gehabt, und sie ließen sich nun nicht einmal von diesen zwei Nackenschlägen aus dem Konzept bringen.

FCA-Trainer Manuel Baum reagierte noch vor der Pause und wechselte Caiuby für Marco Richter ein, um für mehr Präsenz im gegnerischen Strafraum zu sorgen (42.). Dieser Wechsel sollte sich sofort auszahlen. Nachdem Milos Veljkovic gegen Andre Hahn noch in höchster Not geklärt hatte, war es Caiuby, der den 1:2-Anschlusstreffer vorbereitete. Der Joker gewann in der Nachspielzeit der ersten Hälfte ein Kopfballduell gegen Theodor Gebre Selassie, danach schoss Koo den Ball direkt ins Tor (45.+2). So verdient dieser Treffer für die Gastgeber war, so ärgerlich war er für die Bremer, denn direkt danach pfiff Schiedsrichter Felix Zwayer zur Halbzeitpause. „Da hätten wir cleverer sein müssen“, sagte Kruse.

Im Tiefschlaf nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel machten die Gäste dort weiter, wo sie davor aufgehört hatten. Sie agierten in der Defensive seltsam passiv und waren gedanklich wohl noch in der Kabine. Also konnte Hahn ungestört flanken, und Philipp Max schoss im Rücken von Gebre Selassie völlig frei zum 2:2 ein (47.). Danach drängten die Augsburger auf das Führungstor, und Werder hatte einmal Platz zum Kontern: Kainz flankte auf Pizarro, der ans Außennetz köpfte (54.). Ansonsten bestimmten jedoch die Gastgeber das Geschehen, die durch ein gefährliches Flügelspiel bestachen. Die Bremer dagegen leisteten sich zu viele Ballverluste und hatten doppelt Glück, als Pavlenka erst gegen den freistehenden Gregoritsch rettete und Koo Sekunden später aus elf Metern freistehend auf die Tribüne schoss (62.).

In dieser Phase wären die Bremer wohl auch mit einem Unentschieden zufrieden gewesen, doch dann kam der fatale Auftritt von Giefer. Der Augsburger Keeper, der schon bei der 1:2-Niederlage gegen Mainz gepatzt hatte, ließ eine harmlose Hereingabe von Kruse unbedrängt durch die Beine rutschen. Klaassen bedankte sich und schob zum 3:2-Siegtreffer ein (75.). Der Rest der Partie wurde für den bemitleidenswerten Giefer zu einem Spießrutenlauf, denn die eigenen Fans pfiffen ihn aus. „Das war ein klarer Fehler, das weiß er selber“, sagte FCA-Sportdirektor Stefan Reuter. Ansonsten passierte in der Schlussphase bis auf einen Pfostenkopfball von Gregoritsch (88.) nicht mehr viel, und Werder brachte den glücklichen Sieg über die Zeit.