Freude über das Glück: Die Spieler feierten nach der Partie die drei Punkte mit den Fans (nordphoto)

Maximilian Eggestein versuchte gar nicht erst, den Spielverlauf zu verklären. „Wir haben uns das heute vielleicht nicht so sehr verdient wie es in den vergangenen Wochen der Fall gewesen wäre“, sagte Werders Mittelfeldspieler, als er nach dem 2:1 (0:1)-Auswärtssieg beim FC Schalke 04 vor den Journalisten stand. Aber, sagte Eggestein, „das ist uns heute egal. Das ist auch mir persönlich sowas von egal.“

Das war verständlich. Und doch auch so kurios. In den vergangenen Wochen hatte Werder ja immer gut gespielt, Lob von allen Seiten erhalten, aber eben nicht gepunktet. Und diesmal, beim Auftritt in Gelsenkirchen, machte Werder eines seiner schlechteren Spiele in dieser Saison, sicherte sich am Ende aber drei ganz wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga. Dabei musste selbst Werder-Trainer Florian Kohfeldt zugeben, dass „ein Punkt diesmal schmeichelhaft gewesen wäre“, von einem Sieg ganz zu schweigen. Die Mannschaft habe den Erfolg beim FC Schalke 04 erzwungen, sagte Kohfeldt, „deshalb habe ich mich unheimlich für die Jungs gefreut. Es war einfach schön.“

Bremens Trainer war die Erleichterung deutlich anzumerken. Das Spiel hatte auch ihm eine Menge abverlangt. Werder hatte stark begonnen, stand defensiv stabil, mit einer Fünferabwehrkette, in der Thomas Delaney eine Art Manndecker gegen Schalkes Stürmer Franco Di Santo spielte. „Wir hatten das Spiel lange Zeit unter Kontrolle“, urteilte Kohfeldt, und weil in dieser Phase weder Werder noch Schalke offensiv etwas zustande brachten, sahen die 62.271 Zuschauer in der Schalker Arena kein gutes Bundesligaspiel. Kohfeldt aber fühlte sich in seinem Plan bestätigt, den Tabellenzweiten kommen zu lassen, kompakt zu stehen, um irgendwann einmal mit einem Konter selbst zum Torerfolg zu kommen.

Trost für Pavlenka

Diesen Plan, sagte Kohfeldt später, hätte Werder auch für den Rest der Partie verfolgt – hätte sich Torhüter Jiri Pavlenka nicht diesen unglaublichen Fehlgriff geleistet. Mitte der ersten Halbzeit ließ der Tscheche einen ungefährlichen Distanzschuss von Schalkes Flügelstürmer Yevhen Konoplyanka ins Tor klatschen. „Das war ein ganz klarer Patzer, da müssen wir nicht drumherum reden“, sagte Kohfeldt, „aber es war das erste Mal, dass er danebengegriffen hat.“ Für Pechvogel Pavlenka gab es noch auf dem Spielfeld tröstende Worte von Mitspieler Theodor Gebre Selassie. „Ich habe ihm gesagt: ,Gut, dass das heute passiert ist, wir haben gewonnen.‘ Jetzt ist das abgehakt, und jetzt macht er wieder keine Fehler mehr.“ Maximilian Eggestein freute sich, „dass wir ihm ein paar schwere Nächte erspart haben“.

Als nämlich vieles auf eine erneute Bremer Niederlage hindeutete, drehten die Gäste doch noch die Partie. „Manchmal entsteht so etwas im Spiel“, sagte Kohfeldt. Manchmal laufen Kleinigkeiten plötzlich in die andere Richtung. So wie beim Dribbling von Ishak Belfodil, der überraschend in der Startelf stand, und der rund eine Viertelstunde vor Schluss zum x-ten Mal ins Dribbling ging, nur dass sein Gegenspieler Matija Nastasic diesmal nicht klären konnte und stattdessen den Algerier von den Beinen holte und die Gelb-Rote Karte sah (78.). Den anschließenden Freistoß ließ Schalkes Schlussmann Ralf Fährmann nach vorne abklatschen, Max Kruse staubte ab (79.). „Da hatte ich das Gefühl, dass wir das Spiel noch gewinnen können“, sagte Theodor Gebre Selassie später, und tatsächlich traf der eingewechselte Zlatko Junuzovic in der Nachspielzeit zum Sieg.

Keine „Faxen“ der Bayern

Maximilian Eggestein war nach einem sehenswerten Zuspiel des ebenfalls eingewechselten Aron Johannsson in den Schalker Strafraum gelaufen und dort unsanft von Fährmann zu Fall gebracht worden. Der Ball landete allerdings bei Junuzovic, Schiedsrichter Guido Winkmann ließ Vorteil laufen – und Junuzovic grätschte den Ball ins Tor. „Heute hatten wir auch mal das Glück, dass wir zuletzt nicht hatten“, sagte Maximilian Eggestein.

Werder steht nun das erste Mal seit dem ersten Spieltag nicht mehr auf einem Abstiegsplatz, weil Mainz parallel gegen den FC Bayern verloren hat. „Das ist gut für den Kopf. Wir hatten gehofft, dass die Bayern keine Faxen machen“, scherzte Maximilian Eggestein. Gleichwohl wissen die Bremer natürlich, in welcher Lage sie sich noch immer befinden. „Wir stehen in einer sehr gefährlichen Zone“, sagte Gebre Selassie, „es gibt keinen Raum für Zufriedenheit.“ Und Trainer Kohfeldt richtete den Blick bereits auf die kommenden Aufgaben in Leverkusen (Pokal am Dienstag) und gegen Wolfsburg (Liga am Sonntag). „Heute dürfen die Jungs das genießen“, sagte Kohfeldt, „aber sobald wir mit dem Bus in Bremen ankommen, gilt die volle Konzentration der Vorbereitung auf die nächsten Spiele. Auch die wollen wir gewinnen.“