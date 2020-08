Mit beiden Händen zugegriffen: Werders Luca Plogmann wechselt zum SV Meppen. (nordphoto)

Im dritten Anlauf hat es nun also doch geklappt, wenn auch mit einem Jahr Verspätung: Werders dritter Torhüter Luca Plogmann hat einen Verein gefunden, bei dem er den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen kann. Der 20-Jährige wechselt für eine Saison zum Drittligisten SV Meppen, der vom langjährigen Ex-Bremer Torsten Frings trainiert wird. Zuvor verlängerte Werders Geschäftsführer Frank Baumann den Vertrag mit Plogmann um mehrere Jahre, um das Eigengewächs über die Leihe hinaus an Werder zu binden. Für die Grün-Weißen bestritt Plogmann bisher ein Bundesligaspiel sowie 37 Partien in der Regionalliga.

Bereits im vergangenen Sommer suchte Plogmann einen ambitionierten Drittligisten oder einen Zweitligaverein, um auf höherem Niveau Spielpraxis zu sammeln und sich damit näher an den Bremer Bundesligakader herantasten zu können. Doch Kontakte zu den Würzburger Kickers und zu anderen Vereinen zerschlugen sich letztlich. Auch im Winter ließ sich nichts finden, was gepasst hätte, obwohl auch Werders Torwarttrainer Christian Vander einen Wechsel von Plogmann auf Leihbasis zu einem höherklassigen Verein gerne früher gesehen hätte. „Denn in der Regionalliga“, betonte Vander stets, „ist es für Luca schwierig, den nächsten Schritt in seiner Entwicklung als Torhüter zu machen.“

Werder bindet Plogmann langfristig

Auch Baumann sieht in Plogmann „einen talentierten Torhüter mit großem Potential“, der Manager freut sich deshalb, dass der Wechsel zu einem Drittligisten nun perfekt ist: „Für ihn ist es nun wichtig, den nächsten Schritt zu machen und in der 3. Liga Spielpraxis auf höherem Niveau zu bekommen, damit er sich weiterentwickeln kann. Meppen ist ein ambitionierter Drittligist und für Luca nach den Spielen bei unserer U23 in der Regionalliga eine gute Adresse, um weiter zu kommen.“ Baumann verspricht auch: „Wir werden seine Entwicklung sehr eng begleiten.“

Dass es bei Werders Torhütern Veränderungen geben würde, war beabsichtigt. Neben Plogmann sollten auch Jiri Pavlenka und/oder Stefanos Kapino Werder verlassen, um eine Millionen-Ablöse zu erzielen und Gehaltskosten zu sparen. Doch beide fanden keinen entsprechenden Verein, auch wegen der Corona-Krise. Als dritter Torhüter hinter Pavlenka und Kapino steht derzeit Eduardo dos Santos Haesler im Bremer Kader, der auch im Trainingslager im Zillertal dabei war. Der 21-Jährige gebürtige Duisburger war 2018 von den A-Junioren des MSV Duisburg nach Bremen gewechselt.