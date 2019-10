Viel Redebedarf: Trainer Florian Kohfeldt wirkt auf die Werder-Profis Ömer Toprak, Davy Klaassen, Nuri Sahin und Leonardo Bittencourt ein. (imago images)

Am späten Abend stellte Florian Kohfeldt die Szene noch einmal nach. Draußen vor dem imposanten Leverkusener Stadion brummte schon der Motor des Mannschaftsbusses, als Werders Trainer seine beiden Hände nahm und daraus eine Art große Fanghand formte. Er bewegte sie gekonnt von links nach rechts. Kein Wunder, hat er Szenen wie diese in der Nachspielzeit in Leverkusen doch oft erlebt. Mit seinen beiden Händen warf er sich schon tausende Male wagemutig in die vom Gegner abgefeuerten Bälle. „Aber ich war Torhüter“, betonte Kohfeldt, „ich war kein richtig guter Torwart, aber so bin ich in Bälle rein gegangen. Das war kein Abstützen von Amiri, es war eine Parade mit beiden Händen. Und deshalb natürlich ein Elfmeter.“ Der aber nicht gepfiffen und nicht mal überprüft wurde.

So sehr sich Kohfeldt auch mühte, das Schiedsrichterteam um Martin Petersen in Schutz zu nehmen („Mir ist es lieber, wenn sie eine klare Linie haben und nicht alles überprüfen“) – an den harten Fakten konnte er nichts ändern. Ein höchst unterhaltsames Fußballspiel, mit viel Tempo, teils vogelwild und mit wechselnder Führung, endete 2:2 und wurde vom Thema Handspiel ramponiert. Weil das inzwischen kaum noch ernst zu nehmende deutsche Schiedsrichterwesen mal wieder seine Überforderung in dieser Frage demonstrierte – und das Regelwerk an sich Schwächen aufweist. Statt im Sinne des Fußballs zu handeln, wurde die eindeutig strafstoßwürdige Szene kurz vor Schluss nicht einmal videotechnisch geprüft, während ein paar Minuten zuvor ein sehenswerter Treffer der Leverkusener aberkannt wurde, weil Nadiem Amiri bei der Vorbereitung unglücklich und niemals absichtlich der Ball an die Hand gesprungen war. „Das ist natürlich eigentlich kein Handspiel“, sagte selbst Kohfeldt über das aberkannte Bayer-Tor, „aber die Regel ist so, damit muss man leider leben.“

Die Sache mit der Stützhand

Ist bei einem Tor irgendwie die Hand im Spiel, gilt der Treffer seit dieser Saison nicht mehr. Dass ein Feldspieler den Ball nicht mit beiden Händen abwehren darf, sollte dann aber erst recht gelten. Die Regel besagt, dass es nur dann keinen Handelfmeter gibt, wenn sich der Spieler am Boden abstützt und dabei den Ball an die Hand bekommt. Stützhand wird das genannt - aber eine solche kann ja nicht in Bewegung sein. Zwei Hände, wie bei Amiri, schon mal gar nicht. „Ich würde sagen, es war halb abgestützt und halb eine tolle Torwartparade“, sagte Werder-Manager Frank Baumann, der sich wünschte, „dass der Schiedsrichter sich die Szenen bei „engen, kritischen und spielentscheidenden Situationen“ lieber selbst noch einmal anschaut. Wobei Kohfeldt „lieber so eine Fehlentscheidung“ erträgt, „als wenn sich der Schiedsrichter die Szene noch einmal ansieht und dann keinen Elfmeter gibt.“ Maximilian Eggestein klagte nach dem Schlusspfiff frustriert: „Ich weiß schon gar nicht mehr, was Handspiel ist. Wenn man in dieser Szene nicht den Videoassistenten einsetzt, wann denn dann?“

So überlagerten die Handspieldiskussionen ein an sich packendes Fußballspiel, das viel über Werders Lage im Herbst 2019 aussagte. Wegen der zahlreichen Ausfälle immer noch mit einer besseren Not-Elf unterwegs, wirkten die Bremer beim Verteidigen von Eckbällen wieder einmal völlig konfus und kassierten so auch das frühe Gegentor in der vierten Minute, als Ömer Toprak bei seinem Comeback unglücklich ins eigene Netz abfälschte. Die eklatanten Tempo-Defizite waren ein weiterer Grund dafür, dass Leverkusen phasenweise drückend überlegen war. Vor allem den schnellen Karim Bellarabi bekam Werder nie in den Griff. Und dennoch drehten die Torschützen Milot Rashica und Davy Klaassen das Spiel in eine überraschende 2:1-Führung, die Werder aber trotz einer Abwehrschlacht wieder einmal nicht ins Ziel bringen konnte. Kohfeldt wollte den nicht gegebenen Handelfmeter deshalb nicht als „große Ungerechtigkeit“ deklarieren, denn: „Ich möchte nicht sagen, dass wir uns um den Sieg betrogen fühlen, denn dafür muss man das Gesamtspiel sehen. Es wäre ein richtig glücklicher Sieg gewesen.“­

In jedem Auswärtsspiel zwei Tore

Das Gesamte sehen ist bei Werder ohnehin gerade wichtig. Wie in jedem Bundesligaspiel in dieser Saison gelangen auswärts wieder zwei Tore, wie schon in Dortmund und Frankfurt sicherten sich die Bremer mit einem 2:2 einen Auswärtspunkt, den nicht viele Konkurrenten bei diesen international spielenden Klubs holen werden. „Über diese drei Auswärts-Unentschieden kann man nicht meckern oder sauer sein“, sagte Kohfeldt, „das war Qualität, gegen die wir da gespielt und gepunktet haben.“ Weil aber ausgerechnet im stimmungsvollen Weserstadion erst ein Sieg gelang, beim 3:2 gegen Augsburg, taumelt Werder derzeit knapp über dem Ligakeller auf Platz 12 durch die Tabelle, weit weg vom Saisonziel Europapokal. „Wir müssen im letzten Teil der Hinrunde nun regelmäßig punkten und auch mal zwei oder drei Spiele nacheinander gewinnen“, forderte Kohfeldt deshalb, damit sich die wichtigen Auswärtspunkte auch in der Tabelle auswirken können.

Zwei Dinge würden ihm besonders viel Hoffnung machen, erklärte Werders Cheftrainer: „Erstens: Moral und Mentalität in unserer Mannschaft, da gibt es nie auch nur den Hauch eines Zweifels dran. Und zweitens: Dass wir auch gegen diese Top-Gegner immer die Mittel haben, die Spiele sogar gewinnen zu können. Und zwar nicht nur aus Spielglück, sondern weil wir in der Lage sind, sie vor Probleme zu stellen. Jetzt können viele der verletzten Spieler wieder integriert werden, dadurch kommt auch unser Fußball mehr und mehr zurück.“

„Die Unentschieden nerven“

Trotz der großen personellen Probleme zuletzt so gepunktet zu haben, war in der Tat so nicht zu erwarten. „Aber mit einem Punkt pro Spiel geht es nur langsam voran“, meinte Klaassen, wobei das aber auch zeige, „dass wir schwierig zu schlagen sind. Aber am Ende spielt man, um zu gewinnen und nicht um Unentschieden zu spielen.“

Baumann brachte die vielen Remis auf den Punkt: „Klar nerven diese Unentschieden, aber wenn man sich diese Paarungen anschaut, dann sind die Auswärts-Remis nicht so schlecht. In Leverkusen einen Punkt mitzunehmen, ist keine Selbstverständlichkeit. Wir haben uns diesen Punkt erkämpft, und den nehmen wir gerne mit.“ Doch nur mit Siegen, betonte Baumann, „können wir unsere Situation deutlich verbessern. Da haben wir nach dem Pokalspiel wieder eine Chance daheim gegen Freiburg, auch wenn das wieder nicht leicht wird. Wir gehen das an und wollen diese drei Punkte haben.“

Vorher geht es am Mittwoch in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen den Zweitligisten Heidenheim. Die gute Nachricht: In diesem Spiel muss und wird es einen Gewinner geben. Und das, sagte Klaassen nach all den Wochen ohne Sieg, „sollten dann aber bitte wir sein!“