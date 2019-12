Christian Groß im Zweikampf mit Wolfsburgs Sturmriesen Wout Weghorst. (nordphoto)

Christian Groß' Bilanz ist durchaus beeindruckend. In acht Bundesliga-Spielen kam der Verteidiger bislang für Werder zum Einsatz, dabei feierten die Bremer drei Siege und holten vier Unentschieden. Lediglich beim 0:3 gegen Leipzig erlebte Groß eine Werder-Niederlage auf dem Platz mit. Nachdem er drei Partien auf der Bank verbracht hatte, stand der 30-Jährige in Wolfsburg wieder in der Startelf - und prompt siegte Werder mit 3:2. Eine Art Glücksbringer ist er also in jedem Fall.

Groß verdrängte in der Innenverteidigung Sebastian Langkamp, der bei der Heimpleite gegen Schalke gepatzt hatte. „Wir wollten hoch pressen. Grossos Geschwindigkeit war das entscheidende Argument für ihn“, erklärte Trainer Florian Kohfeldt seine Entscheidung. Trotz des Bremer Sieges konnte Groß allerdings nicht wirklich Pluspunkte sammeln. Vor dem ersten Gegentor verlor er das Kopfballduell gegen John Anthony Brooks und auch sonst zeigte er einige Unsicherheiten. Seine Zweikampfquote von 27 Prozent war für einen Abwehrspieler unterirdisch.

Kohfeldt nahm seine Defensivleute allerdings in Schutz: „Wenn du so spielst, wir wir das alle in Bremen wollen und mögen, kannst du nicht alles haben. Man kann nicht vorne komplett hoch anlaufen und hinten nie in Eins-gegen-eins-Situationen kommen.“ Soll heißen: Die Bremer Abwehrspieler hatten gegen die starke Wolfsburger Offensive einen verdammt schwierigen Job zu erledigen.

Trotzdem ist ungewiss, ob Groß, der wegen der Verletzungsmisere von der U23 zu den Profis aufrückte, am Sonntag gegen Paderborn erneut spielen darf. Sollte Kapitän Niklas Moisander tatsächlich sein Comeback nach einem Muskelfaserriss geben können, müsste Groß ziemlich sicher weichen. Schafft Moisander es wieder nicht, müsste Kohfeldt entscheiden, ob Groß, Marco Friedl oder Sebastian Langkamp den Platz als linker Innenverteidiger einnimmt.