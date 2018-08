„Es war großartig. Ein Traum ist wahr geworden“, sagte Augustinsson "werder.de" mit Blick auf die WM, die für die schwedische Nationalelf erst im Viertelfinale endete. Zuvor hatte sein Team in der Gruppenphase zwar unglücklich gegen Deutschland verloren, es aber trotzdem in die K.o.-Runde geschafft – auch weil Augustinsson ein Treffer beim 3:0 gegen Mexiko gelang. Dennoch steckten die Skandinavier das spätere Aus gegen England nicht mal eben so weg: „Die ersten zwei, drei Tage waren wir traurig, weil wir wussten, dass wir besser spielen können als wir es gegen England gezeigt haben“, sagte Augustinsson, der aber auch betonte, dass die gesamte Mannschaft letztlich sehr stolz auf das Erreichte sei.

In der Zeit, in der Augustinsson nicht an der Weser war, hat es in personeller Hinsicht bei den Bremern reichlich Bewegung gegeben. „Wir haben gute Spieler verloren: Delaney, Junuzovic, Belfodil, Gondorf und noch weitere", sagte er. Angst vor der neuen Saison hat er deshalb nicht: "Aber ich denke, wir haben bisher gute Neuzugänge verpflichtet. Glückwunsch an Frank Baumann und das gesamte Team“.

Bis zum Saisonstart im DFB-Pokal bleiben dem Schweden keine drei Wochen mehr. Ob er bis dahin zu 100 Prozent einsatzbereit ist. Er weiß es selbst noch nicht so genau. „Ich bin in einer guten Verfassung, aber wir werden sehen, wie mein Körper in den kommenden Tagen reagiert“, sagte Augustinsson bei "werder.de".

