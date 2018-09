Da muss aber was los gewesen sein in Vier- und Marschlande am Hamburger Stadtrand, als Max Kruse und Martin Harnik noch gemeinsam die dortigen Dorffeten unsicher machten. Am Dienstag konnten die beiden Jugendfreunde nun einen Teil ihrer Vergangenheit ins Weserstadion transportieren. Harnik hatte gegen Hertha BSC den ersten Treffer nach seiner Werder-Rückkehr erzielt, und plötzlich tanzte er mit Kruse über den Rasen. Sie hakten sich ein, drehten sich im Kreis, und die Zuschauer lachten. Was für ein Tanz das genau war, konnte keiner so genau benennen. „Jeder, der vom Dorf kommt, weiß, dass dort so getanzt wird“, sagte Kruse später nur. Was die beiden da genau tanzten, war aber auch egal. Viel wichtiger war: Der Tanz stand sinnbildlich für einen wundervollen Werder-Abend voller Euphorie und befreit von jeglichen Zwängen. 3:1 gewonnen, verdammt stark gespielt und vorübergehend Tabellenplatz zwei erklommen – was kann man sich als Bremer Fan noch mehr wünschen?

Beim letztlich enttäuschenden 1:1 gegen Nürnberg hatte Werder-Trainer Florian Kohfeldt vor zehn Tagen die Leistung seiner Mannschaft in der ersten halben Stunde überschwänglich gelobt. Das hatte nicht jeder verstanden. Am Dienstag nun hatte der Coach wirklich allen Grund, euphorisch zu werden. „Das war unsere stärkste Saisonleistung bisher“, betonte Nuri Sahin, der auf der Sechser-Position sein Startelfdebüt für die Bremer gegeben hatte. Nimmt man nur die erste Hälfte, war es sogar die beste Darbietung einer Werder-Elf seit Langem. Die Berliner, immerhin mit drei Siegen und einem Remis in die Saison gestartet, bekamen keinen Stich. Besonders der starke Milos Veljkovic räumte hinten alles ab.

Stehende Ovationen

Vor allem aber glänzte Werder im Spiel nach vorne. Die meiste Zeit agierten die Bremer mit einer Mittelfeldraute sowie einem Zweier-Sturm aus Kruse und Harnik. Ob er damit die Hertha überraschen wollte, wurde Kohfeldt später gefragt. Da lächelte der Werder-Trainer nur und antwortete: „Vielleicht.“ Es sah zumindest so aus, als wären die Gäste ein wenig überrumpelt worden. Im Laufe der ersten Hälfte reagierte Hertha-Coach Pal Dardai dann und stellte ebenfalls auf ein 4-4-2-System um.

Zu diesem Zeitpunkt stand es aber schon 1:0 für Werder durch ein kurioses Tor. Sahin hatte einen Freistoß in den Strafraum geflankt, Niklas Moisander geköpft, und Theodor Gebre Selassie die Latte getroffen. Hertha-Torwart Rune Jarstein hatte den Ball danach fast schon sicher, doch sein Mitspieler Fabian Lustenberger kam ihm in die Quere. Harnik war der lachende Dritte, drückte den Ball mit der Hacke über die Linie – und tanzte (11.). Durch den Führungstreffer wuchs das Selbstvertrauen der Bremer weiter, sie bestimmten das Spiel, ließen jedoch in Person von Davy Klaassen und Harnik einige Chancen aus. „Wir hätten früher das 2:0 machen müssen“, fand Kohfeldt. Dass der zweite Treffer doch noch vor der Pause fiel, lag am starken Veljkovic. Eine mustergültige Sahin-Ecke köpfte er entschlossen zum 2:0 ins Netz (45.). „Da habe ich den Ball wirklich gut getroffen“, kommentierte der Verteidiger. Nachdem die Werder-Ultras 18 Minuten und 30 Sekunden geschwiegen hatten - aus Protest gegen die Spieltagszerstückelung und die Anstoßzeit von 18.30 Uhr -, schickten die Fans die Werder-Mannschaft zur Pause mit stehenden Ovationen in die Kabine.

In den vorherigen Partien war es stets ein Problem der Bremer gewesen, dass sich starke und schwache Phasen abwechselten. Auch dieses Mal leisteten sie sich eine kurze Schwächeperiode direkt nach dem Seitenwechsel. Plötzlich bestimmten die Berliner das Geschehen. Nachdem Vedad Ibisevic das Außennetz getroffen hatte (49.), düpierte Javairo Dilrosun Werder-Keeper Jiri Pavlenka mit einem Schuss ins kurze Eck zum 1:2 (53.). „Wichtig war, dass wir uns nach dem Gegentor schnell wieder gefangen haben. Wir wollen uns schließlich weiterentwickeln“, unterstrich Kruse.

Kruse trifft vom Punkt

Tatsächlich gerieten die Bremer nicht ins Schwimmen und stabilisierten sich sofort wieder. Nur 13 Minuten nach dem Anschlusstreffer der Hertha sorgten sie für die Vorentscheidung. Gebre Selassie war von Marvin Plattenhardt gefoult worden, und den Elfmeter verwandelte Kruse sicher zum 3:1. Erstmals nach 42 Spielen hatte Werder somit in der Bundesliga wieder einen Strafstoß erhalten, und Kruse konnte endlich wieder seiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen. Beim zwölften Versuch vom Punkt traf er zum zwölften Mal. „Ich übe das nicht großartig. Wichtig ist, dass die Konzentration hoch ist“, sagte der Werder-Kapitän, der nach seinem Tor noch einmal mit Kumpel Harnik tanzen konnte. Nach dem Elfmetertreffer ließ Werder es etwas ruhiger angehen, ohne jedoch in Gefahr zu geraten.

Als die Partie beendet war, wurde der Blick auf die Zahlen dann zu einem wahren Genuss für alle Bremer. Kohfeldt hält mit 15 ungeschlagenen Liga-Spielen im Weserstadion nun den alleinigen Startrekord aller Werder-Trainer. Dazu sind die Grün-Weißen mit drei Siegen und zwei Unentschieden fast optimal in die Spielzeit gestartet. Hertha-Coach Dardai gratulierte seinem Kollegen daher auf der Pressekonferenz nicht nur zum Sieg, sondern fügte hinzu: „Glückwunsch! Jetzt seid ihr der Bayern-Jäger!“ Kohfeldt nahm den Scherz lächelnd hin, betonte aber später auf Nachfrage, dass es natürlich Quatsch sei, jetzt von der Bayern-Jagd zu reden. „Nicht durchdrehen“, forderte Kohfeldt mehrmals und erklärte dann: „Wenn wir das erreichen wollen, was wir uns vorgenommen haben, muss solch eine Leistung wie jetzt gegen Hertha ein Stück weit unser Anspruch sein.“ Er meinte das Saisonziel, das Erreichen des europäischen Wettbewerbs. Seit Dienstagabend dürfte auch bei einigen Skeptikern der Glaube gewachsen sein, dass es damit tatsächlich klappen könnte.

