Er brachte es auf den Punkt. Nachdem der Schlusspfiff im Manfred-Werner-Stadion ertönt war, entfuhr dem Flensburger Stadion-Sprecher ein langgezogenes „Naja“. Ein wirklich schönes Spiel hatten sich der SC Weiche und die U23-Kicker des SV Werder nicht geliefert – obwohl das neue Flutlicht eingeweiht wurde. Aus Bremer Sicht ließ sich angesichts des 1:1 (0:1)-Endstandes aber vermelden: Die Grün-Weißen blieben nach dem 1:0 gegen den HSC Hannover auch im zweiten Regionalliga-Spiel des Jahres ungeschlagen. „Wir fahren mit dem guten Gefühl nach Hause, gegen eine gute Mannschaft einen Punkt mitgenommen zu haben“, meinte Werder-Trainer Konrad Fünfstück.

Das galt umso mehr, als der Rasen in Flensburg und das Team des SC Weiche etwas gemein hatten: Sie waren schwer zu bespielen. Der Platz, da er nach den Regenfällen der vergangenen Wochen tief und uneben war. Der Gastgeber stellte sich als unangenehm heraus, weil er die jungen Bremer mit seiner Zweikampfhärte zu beeindrucken versuchte. Das hatte der Trainer allerdings vorher gewusst. „Sie haben eine sehr erfahrene Mannschaft, die körperbetont spielt und kampfstark ist. Daher wird es für uns eine Riesenaufgabe“, so Konrad Fünfstück. Der Werder-Coach wird deshalb zufrieden beobachtet haben, dass seine Elf sich insgesamt nur wenig irritieren ließ, obwohl in Julian Rieckmann und David Philipp zwei Stammkräfte gelbgesperrt fehlten. Dafür hatten die Bremer in Benjamin Goller eine Verstärkung aus dem Profikader erhalten.

Der Angreifer konnte allerdings auch nicht verhindern, dass sich über 90 Minuten nicht allzu viel vor den Toren abspielte. Nachdem Fabian Friedemann Graudenz für den Gastgeber getroffen hatte, war Goller aber für den Ausgleich zuständig, als er eine Flanke von Pascal Hackethal ins Tor köpfte. Er sicherte damit das vierte 1:1 in Folge gegen Weiche Flensburg.