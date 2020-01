Kurzer Jubel: Benjamin Goller freute sich am 17. Spieltag in Köln über den Bremer Tor, das wegen Abseits jedoch aberkannt wurde. (nordphoto)

Das Jahr begann für Benjamin Goller mit einer Feier: Am 1. Januar wurde der Bremer Allrounder 21 Jahre alt. Als er im Sommer aus der Schalker Reserve zu Werder wechselte, hätte wohl niemand gedacht, dass Goller bis zu diesem Geburtstag schon neun Bundesliga-Einsätze für Bremen auf dem Konto haben würde. Doch die vielen personellen Engpässe spülten ihn schneller ins Team von Florian Kohfeldt, als es ursprünglich geplant war.

Der junge Goller spielte dabei zwar nicht die Sterne vom Himmel, gefiel aber durch zwei Eigenschaften, die Werder sehr gut gebrauchen kann: Er ist schnell, und er will immer den Ball haben, um Aktionen zu suchen. Damit belebte er auch beim 3:1-Sieg im Testspiel gegen den Zweitligisten Hannover 96 am vergangenen Wochenende das Bremer Spiel. Eine seiner vielen guten Flanken, für die Goller auch ein lautes Sonderlob des Trainers erhielt, verwertete Josh Sargent als Mittelstürmer zur 2:1-Führung. Zu dem Zeitpunkt spielte Goller noch auf der rechten Bahn als Außenposten neben der Dreier-Abwehrkette. Mitte der zweiten Halbzeit, als Werder auf Viererkette umstellte, wechselte Goller auf die Zehner-Position hinter zwei Spitzen. In der Bundesliga war er zuvor auch schon als Stürmer oder im rechten offensiven Mittelfeld aufgelaufen. Zweimal sogar in der Startelf, bei den Niederlagen gegen RB Leipzig (0:3) und zuletzt in Köln (0:1).

„Er kann auch mal Fehler machen“

An Goller lagen die Bremer Niederlagen in beiden Fällen nicht. „Er ist jemand, der definitiv für den Mannschaftserfolg in der Rückrunde eine relevante Rolle spielt“, lobt deshalb auch Kohfeldt, „in welcher Rolle, das bleibt abzuwarten. Ob von Anfang an oder als Einwechselspieler, auch auf welcher Position – das werde ich von Mal zu Mal entscheiden“, erklärt der Trainer. Wichtig sei dabei jedoch, dass sich Goller seine Unbekümmertheit auf dem Platz erhalte. „Er kann auch mal einen Fehler machen“, betont Kohfeldt, „sein Tempo ist wichtig, auch sein Eins-gegen-eins.“ Nur im Pass-Spiel muss er noch klarer werden. Kohfeldt: „Da trifft er manchmal noch die falschen Entscheidungen. Das sind kleine Sachen, die müssen noch besser werden.“

Und dann folgt ein Satz, den man so nicht vermuten konnte, als Goller im Sommer aus der Schalker Reserve kam und sich gleich an einem Muskel verletzte. „Benni ist einer derer, die zu dem Kreis gehören, die in der Rückrunde für uns den Klassenerhalt realisieren sollen“, legt sich Kohfeldt fest. Und auch wenn es bei Werder gerade nicht die Zeit sei, über das Schicksal oder die Zukunft einzelner Spieler zu reden, sei das für den Sommerneuzugang „persönlich ein guter Schritt“. Was Goller, dem 6-fachen U20-Nationalspieler, jetzt noch fehlt, ist eine Torbeteiligung in der Bundesliga. Eine Vorlage oder ein Treffer wären ein guter Lohn für den Aufwand, den er auf dem Platz betreibt.