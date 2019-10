Noch vor allen anderen Werder-Profis ist Benjamin Goller am Mittwochmorgen im Einsatz. Der junge Mann, der in der laufenden Saison bislang so etwas wie Bremens Aufsteiger ist, spricht ab 9.30 Uhr mit den Journalisten in einer Medienrunde über seinen Start bei Werder.

Nur wenig später wird es dann auch für Gollers Teamkollegen ernst, ab 11 Uhr bittet Florian Kohfeldt seine Mannschaft zu einer öffentlichen Trainingseinheit auf den Platz. Auch einige Nationalspieler ssowie zuletzt angeschlagene Profis sollen bei den Übungen wieder mit dabei sein.