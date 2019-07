Florian Kohfeldt hatte im Vorfeld des Testspiels gegen den SV Darmstadt 98 gewarnt. Seine Mannschaft sei der Außenseiter, hatte Werders Trainer betont. Während die Bremer gerade im ersten Trainingslager der Vorbereitung die Grundlagen gelegt haben, sind die Lilien schon deutlich weiter, denn für sie beginnt die Zweitliga-Saison bereits Ende Juli. Dementsprechend machten die Darmstädter am Sonnabend in Zell am Ziller einen guten Eindruck. Werder leistete sich am Ende des anstrengenden Trainingslagers in der Defensive einige Fehler, wirkte dafür aber im Spiel nach vorne erstaunlich frisch. Die Partie, die 3 x 30 Minuten dauerte, endete mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden.

Ohne Theo Gebre Selassie und Niklas Moisander, die geschont wurden, hatte Werder mit einer 4-3-3-Formation begonnen, wie man sie aus der vergangenen Saison kennt. Vor Torwart Jiri Pavlenka bildeten Felix Beijmo, Christian Groß, Marco Friedl und Ludwig Augustinsson die Viererkette. Nuri Sahin bekleidete die Sechser-Position, Kevin Möhwald und Davy Klaassen agierten als Achter. Vorne kam Milot Rashica über die linke Seite und Fin Bartels über die rechte Seite. Yuya Osako besetzte das Zentrum und ließ sich oft ins Mittelfeld fallen.

Viele Chancen zu Beginn

Die Partie nahm sofort Fahrt auf. Nach einer starken Parade von Pavlenka gab es einen Eckball, den die Darmstädter zu einem Tor nutzten, doch der Schiedsrichter entschied auf Stürmerfoul (4.). Auf der Gegenseite wurde auch ein Werder-Treffer nicht gegeben, weil Bartels im Abseits gestanden haben soll (8.). Die beste Chance der ersten 30 Minuten vergab Möhwald, der nach einer guten Hereingabe von Bartels knapp neben das Tor zielte (17.). Kurz darauf konnte sich Pavlenka nach einem schlimmen Fehlpass bei Groß bedanken, der die brenzlige Situation mit einer beherzten Grätsche bereinigte (20.). Es dauerte nicht lange, bis Pavlenka sich die nächste Unsicherheit mit dem Ball am Fuß erlaubte, dieses Mal rettete der Keeper aber selbst gegen Marvin Mehlem (22.). Insgesamt leisteten sich die vom Trainingslager geschlauchten Bremer zu viele dieser Unsicherheiten, kombinierte nach vorne aber oft gefällig, auch wenn der letzte Zug zum Tor fehlte.

In den zweiten 30 Minuten kam Rückkehrer Niclas Füllkrug für Bartels in die Partie und übernahm seine angestammte Rolle als Zentrumsstürmer. Osako rückte auf den rechten Flügel. Erst einmal spielte aber vor allem der Vorjahres-Zehnte der zweiten Liga. Darmstadts Aktivposten Mehlem setzte sich gegen Groß durch und passte zu Patrick Herrmann, der Augustinsson aussteigen ließ und per Flachschuss zum 1:0 traf (37.). Drei Minuten später hätte Augustinsson diese Nachlässigkeit beinahe wettgemacht, doch sein schöner Schlenzer klatschte an den Pfosten (40.). Es lief in dieser Phase einfach nicht im Sinne von Werder, und dann musste auch noch Klaassen, der die Kapitänsbinde trug, angeschlagen gegen Simon Straudi ausgewechselt werden (43.). Der Niederländer fasste sich an den Oberschenkel und ließ sich auf der Bank sogleich behandeln.

Füllkrug köpft knapp drüber

Die Stimmung bei den Werder-Fans auf den Rängen stieg kurz darauf trotzdem schlagartig an. Der Grund dafür, na klar, trug den Namen Claudio Pizarro. Die Sturmlegende kam für Osako (47.), übernahm die Kapitänsbinde und rückte ins Angriffszentrum, während Füllkrug auf die rechte Seite auswich. Werder machte nun das Spiel, doch im Abschluss blieb der Bundesligist zu ungenau. Möhlwald schoss ans Außennetz (52.). Füllkrug köpfte knapp drüber (54.).

Bevor die letzte halbe Stunde des Testspiels begann, wechselte Kohfeldt dann so richtig durch, sodass eine verstärkte U23-Mannschaft auf dem Feld stand. Auch bei Darmstadt gab es viele Umstellungen, und die zahlreichen Wechsel hemmten den Spielfluß auf beiden Seiten. Wie aus heiterem Himmel fiel dann plötzlich der Bremer 1:1-Ausgleich, als Darmstadts Torwart Marcel Schuhen einen harmlosen Schuss von Zugang Benjamin Goller durch die Beine rutschen ließ (76.). Der Treffer fiel zwar sehr glücklich, doch das Tor hatte sich Werder verdient. Nach dem Sieg gegen Tirol und der Niederlage gegen Karlsruhe endete das Zillertal-Trainingslager also mit einem Remis gegen Darmstadt. Gute Ansätze waren in den Testspielen schon zu sehen, doch es gibt auch noch reichlich Verbesserungsbedarf, was zum jetzigen Zeitpunkt der Vorbereitung normal ist.