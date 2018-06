Dass Werder den Kader verkleinern will und muss, ist bekannt. Dass Jerome Gondorf einer der Kandidaten ist, eher nicht. Deshalb kommt die Nachricht überraschend: Gondorf wechselt zum SC Freiburg. Nach Informationen von MEIN WERDER zahlt der Sport-Club 1,3 Millionen Euro Ablöse. Gondorf, dessen Vertrag bei Werder noch bis 2020 gelaufen wäre, unterschreibt in Freiburg einen Kontrakt über drei Jahre. Zuvor bestand er am Mittwochvormittag den üblichen Medizincheck.

Frank Baumann hat mit dem Transfer also einen kleinen Überschuss erwirtschaftet, vor einem Jahr wechselte Gondorf für die festgeschriebene Ablösesumme von einer Million Euro aus Darmstadt nach Bremen. Ein kleiner aber feiner Zusatzverdienst. Schon in der Winterpause gab es Gespräche über einen vorzeitigen Abschied Gondorfs, bevor er sich dann doch entschied, in Bremen zu bleiben.

Gondorfs erste und einzige Saison in Bremen verlief mit einigen Schwankungen. Zunächst Stammspieler, musste der Mittelfeldspieler unter Alexander Nouri schnell auf die Bank, zeitweise schaffte er es nicht mal mehr in den Kader. Das änderte sich unter Florian Kohfeldt, Gondorf kam wieder regelmäßig zu Einsätzen. Nicht als Stammspieler, aber als vielseitige Alternative. Allerdings oft auf unterschiedlichen Positionen, mal im defensiven, mal im offensiven Mittelfeld. Zentral, aber auch auf einer Außenposition. 23 Pflichtspieleinsätze, ein Tor und drei Vorlagen sind keine schlechte Bilanz.

Mit Gondorf verliert Werder einen Spieler, der in der Mannschaft große Akzeptanz besaß. Kommende Saison sollte er Teil des Mannschaftsrats werden, für die jüngeren Spieler war er ein wichtiger Ansprechpartner. Ein Argument für Freiburg dürfte die Nähe zu Gondorfs Geburtsstadt Karlsruhe sein, wo der Großteil seiner Familie lebt. Denn Gondorf ist ein Familienmensch. Aber auch die Aussicht, häufiger zum Einsatz zu kommen, dürfte bei seiner Entscheidung eine Rolle gespielt haben.