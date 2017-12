Zwei Garanten für den Sieg gegen den SC Freiburg: Ishak Belfodil und Jérôme Gondorf. (nordphoto)

Jerome Gondorf hat in seiner kurzen Zeit bei Werder noch nicht sehr viele auffällige Aktionen gehabt. Bis zu diesem Mittwochabend. Da überraschte der Mittelfeldspieler das Publikum im Weserstadion erst mit neuer Haarfarbe (blond statt dunkel) und ließ dann auch noch sein mit Abstand bestes Spiel für Werder folgen. An allen drei Werder-Toren war Gondorf beim 3:2-Sieg über den SC Freiburg als Wegbereiter unmittelbar beteiligt.

Der Reihe nach: Zunächst leitete Gondorf, in Werders Mittelfeldraute von Cheftrainer Florian Kohfeldt zentral offensiv aufgeboten, das schnelle 1:0 (3. Minute) durch Pokal-Spezialist Ishak Belfodil ein. Belfodil traf mit einem überlegten und platzierten Flachschuss aus 20 Metern ins linke Eck.

Noch schöner war dann Gondorfs Außenristpass auf Florian Kainz wenig später. Kainz musste – über die linke Seite kommend – „nur“ noch Gegenspieler Lukas Kübler ausspielen und schloss mit einem trockenen Schuss ins kurze Eck ab – 2:0 (20.).

Schließlich hatte Gondorf auch mit dem 3:1 (69.) zu tun. Werder hatte zu diesem Zeitpunkt eine fast 40-minütige Schwächephase ohne allzu großen Schaden hinter sich gebracht, da eroberte Philipp Bargfrede den Ball von Robin Koch. Der Ball flog in Richtung von Gondorf, der im Abseits stand, den Ball zwar nicht annahm, aber dafür den zurückstürmenden Koch wegblockte, also aktiv war in dieser Szene. Eigentlich Abseits, genauso wie es der Linienrichter auch anzeigte. Bargfrede indes spielte weiter und schloss mit einem platzierten Flachschuss ab. Zwar bestürmten die Freiburger Spieler Schiedsrichter Guido Winkmann, der aber blieb bei seiner Entscheidung. Einen Videobeweis, mit dem er die Entscheidung hätte überprüfen können, gibt es im DFB-Pokal erst ab der nächsten Runde, in der Werder nun steht. Der Gegner wird am 7. Januar ausgelost.

Ravet allein reicht Freiburg nicht

Werder, mit Max Kruse zunächst auf der Bank, war wie gegen Mainz ein Schnellstart gelungen, auch im letzten Bundesliga-Spiel gegen Mainz 05 vor fünf Tagen hatte Werder bekanntlich 2:0 geführt. Und sogar mehr noch als gegen Mainz war Werder gegen Freiburg die klar überlegene Mannschaft. Aber wie gegen Mainz gab es auch diesmal einen Bruch im Bremer Spiel, und der kam sehr schnell.

Milos Veljkovic und Philipp Bargfrede nahmen Freiburgs Yoric Ravet in der 28. Minute im Strafraum rustikal in die Zange, Bargfrede spielte zwar den Ball, aber eine Berührung der beiden Bremer mit Ravet lag auch vor. Das reichte Schiedsrichter Winkmann, um auf Elfmeter zu entscheiden. Nils Petersen, mit sechs Toren in den letzten drei Spielen, traf auch im vierten Spiel in Folge – vom Punkt verkürzte er auf 1:2 aus Freiburger Sicht, und fortan war das Spiel ein anderes. Werders Dominanz schwand zusehends, zur Pause hatte Freiburg 62 Prozent Ballbesitz zusammengepasst und 54 Prozent aller Zweikämpfe gewonnen. Gut für Werder: Gefährlich vor das Bremer Tor kamen die Gäste trotzdem nur selten.

Werders Spiel wurde nach dem Wechsel zunächst nicht besser. Freiburgs Trainer Christian Streich wechselte zweimal aus und hatte die Spielkontrolle, allerdings ohne zum Abschluss zu kommen. Das übernahm nach gut einer Stunde dann wieder Werder. Zweimal reagierte Freiburgs Torwart Alexander Schwolow glänzend: erst per Faust nach schöner Einzelaktion von Belfodil (61.) und dann noch besser gegen einen Schuss von Bargfrede, den Niklas Moisander noch abgefälscht hatte (62.). Nach 65 Minuten schoss Bargfrede aus 20 Metern drüber. Vier Minuten später zielte er dann genauer, wenn auch unter sehr glücklichen Umständen.

Das war’s aber noch nicht. Anstatt das 3:1 ohne Aufregung gegen sichtlich geschockte Freiburger über die Bühne zu bringen, ließ Werder den Gegner wieder ins Spiel kommen. Bargfrede verlor in der 86. Minute den Ball an Ravet, der freie Bahn hatte und auf 2:3 verkürzte. Der Rest war Zittern – und nach dem Zittern Jubel.