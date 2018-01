Werders Heimspiel gegen Hoffenheim (1:1) war gerade erst ein paar Minuten vorbei, da trat Jérôme Gondorf im ungewohnten Knallorange vor die Presse. Er hatte kurz zuvor sein grünes Leibchen gegen das von Gegenspieler Lukas Rupp getauscht, den er noch aus gemeinsamen Zeiten in Karlsruhe kennt. Beide spielten einst in der Jugend des KSC, wenn auch nicht im selben Jahrgang. Das ist zwar nur ein winziges Detail in der Vita der beiden, aber in Momenten wie jenem am Sonnabendnachmittag ist es durchaus erwähnenswert. Es rückt ein paar Verhältnisse zurecht.

Während nämlich Lukas Rupp von Karlsruhe aus die typische Karriere eines Jungprofis startete und schließlich über Stuttgart in Hoffenheim landete, wurde Gondorf als A-Jugendlicher beim KSC aussortiert, kickte zwischenzeitlich nur noch in der fünften Liga – und erfüllte sich erst über Umwege und durch harte Arbeit doch noch den Traum von der Bundesliga. Gondorf hat also schon weitaus schwierigere Situationen erlebt als aktuell in Bremen. Was natürlich nicht heißt, dass ihm seine momentane Rolle in Bremen gefällt. Gondorf weiß aber, wie er damit umgehen muss. „Ich habe mir vorgenommen, mir hier vor Spielen nicht mehr so viel vorzunehmen“, sagte er am Sonnabend. Dabei lag ein bisschen Trotz in seiner Stimme.

Im vergangenen Sommer war der 29-Jährige aus Darmstadt nach Bremen gekommen, neunmal hat er seither für die Grün-Weißen in der Bundesliga gespielt, davon nur zweimal von Beginn an. Vor dem Heimspiel gegen Hoffenheim hatte er sich nun natürlich Hoffnungen auf seinen dritten Startelfeinsatz gemacht, da mit Thomas Delaney ein interner Konkurrent um einen Platz im zentralen Mittelfeld verletzungsbedingt ausgefallen war. Entsprechend groß muss die Enttäuschung gewesen sein, zunächst doch nur wieder auf der Bank sitzen zu müssen. Aber, so versicherte Gondorf hinterher, "ich war auch so froh über meine Minuten. Ich konnte wieder zeigen, dass ich der Mannschaft Leben einhauchen kann. Das konnte auch das Trainerteam sehen.“

Kohfeldt lobt "überragenden" Gondorf

In der 57. Spielminute, beim Stand von 0:1, war Gondorf für den angeschlagenen Ishak Belfodil eingewechselt worden – und er war sofort da. Erst legte Gondorf per Kopf für Zlatko Junuzovic auf, dann verlängerte er eine Junuzovic-Ecke, und Theodor Gebre Selassie traf zum Ausgleich. „Mit seiner Einwechslung kam richtig was rein“, lobte auch Werder-Trainer Florian Kohfeldt, der sich aus taktischen Gründen zunächst gegen Gondorf entschieden hatte. „Jérôme hat sich heute überragend verhalten. In der Kabine und auf dem Platz.“ Vor dem Anpfiff sei Gondorf sogar einer der Lautesten in der Kabine gewesen, im positiven Sinne.

Vermutlich wäre Gondorf auch nach dem Spiel einer der Lauteste in der Kabine geworden, hätte einer seiner beiden Abschlüsse kurz nach dem 1:1 den Weg ins Hoffenheimer Tor gefunden. „Das war extrem schade“, sagte Gondorf und haderte vor allem mit einem abgeblockten Volleyschuss. „Ich glaube, der wäre reingegangen. Ärgerlich, dass ausgerechnet da ein Hoffenheimer stand.“ Es wäre die gerechte Belohnung für eine gute Leistung gewesen, aber auch so dürfte Gondorf einige Pluspunkte gesammelt haben. Zumal er schon im DFB-Pokalspiel gegen Freiburg kurz vor Weihnachten überzeugt hatte. „Man hat schon gegen Freiburg gesehen, dass ich der Mannschaft helfen kann“, sagte Gondorf, der in Zukunft gerne öfter etwas offensiver spielen würde. „Hier kann ich meine spielerischen Qualitäten einbringen“, sagte er, „und ich glaube, dass das heute wieder sehr gut geklappt hat.“ Diesmal war es nicht Trotz, sondern Genugtuung, die in seiner Stimme lag.