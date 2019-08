„Wir sind interessiert“, wird Sassuolos Trainer Giovanni Carnevali in italienischen Medien zitiert. „Eine Verpflichtung wäre für uns sehr wichtig.“ Aktuell gebe es zwar noch einige Dinge zu klären, aber der italienische Verein versuche, den Transfer „in den kommenden Tagen“ zu realisieren. Die Internetseite „calciomercato.com“ berichtete zudem am Freitag, der Verein habe sich bereits mit Toprak geeinigt.

Ähnliche Signale hatte es zuletzt allerdings auch in Richtung Bremen gegeben. Trainer Florian Kohfeldt hatte bereits mit dem früheren türkischen Nationalspieler Kontakt aufgenommen, nun muss auch und insbesondere die finanzielle Frage geregelt werden. Borussia Dortmund peilt eine Ablösesumme in Höhe von vier bis fünf Millionen Euro an - zu viel für Werder aktuell. Daher ist die bevorzugte Variante eine Leihe mit anschließender Kaufverpflichtung.

Die Meldung von „calciomercato.com“ - in italienischer Sprache - gibt es hier.