Seit 2017 spielt Florian Grillitsch für die TSG Hoffenheim. (nph / Bratic)

Es ist eine schöne, menschliche Geschichte, die einen wohltuenden Kontrast bildet zum ansonsten knallharten Geschäft Profifußball. Als die TSG 1899 Hoffenheim am Donnerstagabend den 2:0-Sieg in der Europa League gegen Roter Stern Belgrad feierte, da hatte sich Mittelfeldakteur Florian Grillitsch längst von dannen gemacht. Zur Halbzeit wurde der Ex-Werderaner ausgewechselt und entschwand aus dem Sinsheimer Stadion in Richtung Krankenhaus - seine Frau Hannah lag in den Wehen. Am Freitag erklärte Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß: „Ich habe Florian und seiner Partnerin natürlich schon gratuliert. Mutter und Tochter sind wohlauf und wir freuen uns für die junge Familie. Ein echtes Europa-League-Baby.“

Christoph Baumgartner, der in der 64. Minute das 1:0 für Hoffenheim erzielt hatte, verriet nach der Partie: „Ich habe in der Halbzeit versprochen, dass ich für den Flo einen reinhauen werde.“ Dass er allerdings als Patenonkel für den Nachwuchs seines österreichischen Nationalmannschaftskollegen Grillitsch vorgesehen sei, bestritt er: „Gefragt wurde ich noch nicht.“ Munas Dabbur machte mit seinem Treffer in der Nachspielzeit dann endgültig alles klar. Die TSG Hoffenheim reist also mit einem Erfolgserlebnis im Gepäck zum Bundesliga-Spiel in Bremen am Sonntag (18 Uhr). Besonders beflügelt dürfte dann Florian Grillitsch sein, der als frisch gebackener Vater ins Duell mit seinem früheren Verein geht. Von 2013 bis 2017 lief der Mittelfeldspieler für Werder auf, schaffte über die U23 den Sprung zu den Profis und wechselte schließlich zur TSG Hoffenheim.