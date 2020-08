Noch im vergangenen Sommer war Christian Groß der Aufsteiger bei Werder. Als Notlösung aus der U23 aufgerückt nutzte er seine Chance bei den Profis in beeindruckender Manier. Statt in der Regionalliga zu kicken, ging es plötzlich in der Bundesliga zur Sache - erstmals in seiner doch schon recht ausgiebigen Karriere. Letztlich stand der gebürtige Bremer in 17 Pflichtspielen für Werder auf dem Platz, auch weil er nicht nur als Innenverteidiger eingesetzt werden kann, sondern obendrein gelernter defensiver Mittelfeldspieler ist. Diese Felxibilität gefiel, frühzeitig stand fest, dass Groß nicht wieder zur Reserve zurückkehren wird, sondern auch in der neuen Spielzeit zum Profikader gehört.

Doch dieses Mal ist alles anders. Im Zillertal war Christian Groß zuletzt aus privaten Gründen nicht dabei. Eigentlich sollte der 31-Jährige etwas verspätet nachkommen, doch dieser Plan zerschlug sich letztlich. Keine optimalen Voraussetzungen also, um sich bei seinem Coach nachhaltig für eine Berücksichtigung ins Gespräch zu bringen. "Christian hat zwischenzeitlich in Bremen mit der U23 trainiert und macht einen guten Eindruck", sagte Florian Kohfeldt nun allerdings. "Es ist natürlich nie gut, ein Trainingslager zu verpassen, weil dort auch abseits des Platzes viel passiert. Aber Christian ist so erfahren und weiß viel von mir. Er muss sich jetzt in der Mannschaft zurechtfinden, aber das bekommt er hin.“