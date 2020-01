Erst war es nur eine Stippvisite, dann wurde Christian Groß händeringend gebraucht und sicherte sich im Verlauf der vergangenen Hinrunde einen festen Platz in Werders Profi-Kader. Zumindest bis zum Trainingslager nach der Winterpause – so hatte es Trainer Florian Kohfeldt noch vor gar nicht allzu langer Zeit erklärt. Seit Freitag steht nun auch offiziell fest: Die Leihgabe der U 23 wird in dieser Saison nicht mehr zu Werders Regionalliga-Mannschaft zurückkehren.

„Christian Groß bleibt bei uns, gar keine Frage“, betonte Florian Kohfeldt. Das kleine Fußball-Märchen des vielseitigen 30-Jährigen geht also noch ein bisschen weiter, selbst jetzt, wo sich Ömer Toprak und Niklas Moisander anschicken, tatsächlich das Stammduo in der Innenverteidigung zu sein. So sagte Kohfeldt, dass Groß bleibe, „auch wenn alle fit sind“.