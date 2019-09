Christian Groß ist 30 Jahre alt, hat schon einiges erlebt im Fußball, doch kurzzeitig vergaß er sein Alter. Der Defensivspieler fühle sich gerade wie ein 18-Jähriger, erzählte Werder-Trainer Florian Kohfeldt am Sonntag lachend. Groß war nicht etwa in einen Jungbrunnen gefallen, er hatte sein Bundesliga-Debüt gegeben. Es waren zwar nur zwei Minuten in der Nachspielzeit beim 3:2-Sieg gegen Augsburg, doch diesen Einsatz kann ihm keiner mehr nehmen. „Er ist ein geiler Typ. Was er im Training zeigt, ist super. Dass er reingekommen ist, freut mich ungemein für ihn. Der soll jetzt mal ein paar Bier trinken“, sagte Kohfeldt.

Groß gewann noch ein wichtiges Kopfballduell und half mit, den knappen Erfolg über die Zeit zu bringen. „Die Einwechslung war kein Geschenk“, betonte Kohfeldt. In Groß‘ ungewöhnlicher Karriere war dieser Moment zweifellos ein neuer Höhepunkt. Obwohl er in Bremen geboren wurde, spielte er in der Jugend nicht für Werder. Erst 2018 holten ihn die Bremer vom VfL Osnabrück. Mit seiner Erfahrung aus der Regionalliga und der dritten Liga sollte er ein Führungsspieler der U23 werden. Die Verletzungssorgen in der Abwehr sorgten in der Saisonvorbereitung dafür, dass Groß unverhofft eine Perspektive bei den Profis hatte. Er bestritt diverse Testspiele und kam im DFB-Pokal gegen Atlas Delmenhorst über 90 Minuten zum Einsatz, nur in der Bundesliga verzichtete Kohfeldt an den ersten beiden Spieltagen auf den 30-Jährigen.

Ob das richtig war, „darüber muss ich jetzt noch einmal nachdenken“, gab der Trainer zu. „Da kommt der Kapitän der U23 und spielt eine Topvorbereitung. Dann kommen die ersten Spiele, und du bringst ihn doch nicht.“ Er habe vor allem auf Bundesliga-Erfahrung gesetzt. Vielleicht sei das rückblickend falsch gewesen, überlegte Kohfeldt.

Groß, Spitzname: „Grosso“, dürfte sich ohnehin erst einmal nur über seinen ersten Einsatz im Oberhaus des Fußballs freuen. Ansprüche stellt er nicht. „Ich bin da, wenn ich gebraucht werde, versuche meine beste Leistung abzurufen und genieße es einfach“, hatte er bereits vor einigen Wochen gesagt. Sein Bundesliga-Debüt mit 30 Jahren hat der Bremer nun besonders genossen. Übrigens ist Groß zwar ein Spätstarter, für einen Rekord reicht das aber noch lange nicht. Der älteste Bundesliga-Debütant heißt Richard Kress. Der war schon 38 Jahre alt, als er 1963 für Frankfurt sein Debüt gab.