Der Ausfall von Christian Groß schmerzt Werder ordentlich. (nordphoto)

Christian Groß hat sich eine Muskelverletzung in der Wade zugezogen, Patrick Erras im Hüftbeugerbereich, berichtete Trainer Florian Kohfeldt bei der Pressekonferenz des SV Werder Bremen am Donnerstag. „Wir müssen von zwei bis vier Wochen Pause ausgehen“, sagte Kohfeldt.

Kapitän Niklas Moisander, der seit dem Spielersatztraining am Sonntag an Sprunggelenksproblemen laborierte, wird am Donnerstag zwar nur individuell trainieren, am Samstag gegen Bayer Leverkusen aber trotzdem zur Verfügung stehen. Felix Agu, der unter der Woche in einem Training gefehlt hatte, ist ebenso dabei wie Davie Selke und Niclas Füllkrug, die bei der 0:2-Niederlage gegen Union Berlin am vergangenen Samstag ihre Comebacks gefeiert hatten.