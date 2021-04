Soll für die Tore in Berlin sorgen: Werder-Stürmer Niclas Füllkrug (Carmen Jaspersen / dpa)

Christian Groß wird in Berlin den verletzten Milos Veljkovic in der Startaufstellung von Werder Bremen ersetzen. Ansonsten vertraut Florian Kohfeldt auf das Team, das am Mittwoch gegen Mainz auflief.

So spielt Werder:

Pavlenka - Gebre Selassie, Moisander, Friedl, Groß, Augustinsson - Eggestein , Möhwald - Sargent, Rashica - Füllkrug

Beim Gastgeber wird dagegen nach der 0:2-Niederlage in Dortmund am Mittwoch kräftig durchrotiert. Joel Pohjanpalo ersetzt im Sturm Petar Musa, der ebenso auf der Bank Platz nehmen muss wie Kapitän Christopher Trimmel, Keito Endo und Grischa Prömel. Sie werden ersetzt durch Nico Schlotterbeck, Julian Ryerson und Christian Gentner.

So spielt Union:

Luthe - Lenz, Knoche, Friedrich, Schlotterbeck, Ryerson - Andrich, Gentner, Ingvartsen - Kruse, Pohjanpalo