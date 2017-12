Ishak Belfodil. (dpa)

Die Bilanz ist mager. Auf zwölf Bundesliga-Einsätze, verteilt auf 584 Minuten, kommt Ishak Belfodil, seitdem Werder ihn am letzten Tag der Transferperiode im Sommer von Standard Lüttich geholt hat. Ein Tor ist dem Algerier bisher nur im DFB-Pokal gelungen. Unter der Woche machten nun erste Berichte die Runde, dass Werder darüber nachdenke, Belfodil schon in diesem Winter an seinen alten Klub zurückzugeben. „Da ist nichts dran“, sagte Sportchef Frank Baumann, „Ishak wird natürlich auch in der Rückrunde bei uns sein.“

Werder plant also weiterhin mit Belfodil, und schon am Sonnabend gegen Mainz 05 könnte der Stürmer erstmals unter dem neuen Cheftrainer Florian Kohfeldt von Beginn an spielen. „Ishak ist ein Kandidat, um am Wochenende zu beginnen“, sagte Kohfeldt. Bisher hat er den Spieler vier Mal eingewechselt, auf 40 Minuten Einsatzzeit insgesamt kommt Belfodil unter Kohfeldt.

Kohfeldt sagte nun, dass er viel mit Belfodil geredet habe. Dabei ist es offenbar vor allem darum gegangen, dem Stürmer deutlich zu machen, wie er seine Qualitäten am besten ins Werder-Spiel einbringt. Denn Qualitäten sieht Kohfeldt durchaus und zählte auf: „Sein Tempodribbling, seine Kopfballstärke, und er fühlt sich nicht unwohl in den Zwischenräumen.“ Was Kohfeldt dagegen noch fehlt, sagte er auch: „Er muss den Weg in die Box suchen.“ Mit anderen Worten: Belfodil ist noch zu wenig Strafraumspieler, was auch daran sichtbar wird, dass Belfodil nur auf 16 Torabschlüsse kommt bisher. Zum Vergleich: Mittelfeldspieler Thomas Delaney kommt allein auf mehr als doppelt so viele Abschlüsse, nämlich 34.

Dass Belfodil nach seiner Einwechselung gegen Leverkusen vor allem durch einige Fouls auffiel, will Kohfeldt nicht negativ bewertet wissen. „Jetzt heißt es, er sei zu ungestüm. Aber wenn er’s nicht so macht, würden wir sagen: Er ist lethargisch“, sagte Kohfeldt, machte aber auch klar: „Cleveres Zweikampfverhalten für jeden Spieler wichtig.“