Beim Zusammenprall mit Jiri Pavlenka verletzte sich Kevin Vogt am Kopf. (nordphoto/Mauelshagen via www.imago-images.de)

Für einen kurzen Moment brach Hektik aus. Es wurde gerufen, wild gestikuliert. Der Werder-Bus stand im Bauch des Düsseldorfer Stadions ein paar Meter im Weg, sodass der Krankenwagen nicht durchkam. Doch genau der wurde gebraucht, nachdem Kevin Vogt in der Schlussphase hart getroffen worden war. Nach wenigen Sekunden der Aufregung war das Problem gelöst, die Versorgung nahm ihren Lauf.

Zurück blieben die anderen Bremer Profis, die sich eigentlich über ihren Sieg freuen wollten, nun aber nicht so recht jubeln wollten. „Es ist schwierig, jetzt gerade richtig fröhlich zu sein“, sagte beispielsweise Davy Klaassen. Die Ungewissheit, sie quälte auch ihn. Selbst als der Bus kurz darauf in Richtung Heimat aufbrach, war noch immer nicht klar, wie schwer es Vogt nun genau erwischt hatte.

Vogt war bewusstlos

In der Schlussphase war der 28-Jährige unglücklich von Torhüter Jiri Pavlenka am Kopf getroffen worden, nachdem dieser kurz zuvor selbst von Düsseldorfs Adam Bodzek rüde angegangen worden war. „Hoffentlich hat der Halswirbel nichts. Es war unglücklich, beide sind ohne Kompromisse reingegangen. Wir sind ein bisschen geschockt“, sagte Werders Sportchef Frank Baumann, der im ersten Augenblick eine Gehirnerschütterung befürchtete. Anschließend verzichtete er auf größeres Rätselraten. „Es ist jetzt alles spekulativ“, sagte er. „Der erste Blick war jetzt nicht ganz so positiv. Ich weiß nicht, ob wir da heute schon eine Nachricht bekommen, spätestens aber morgen früh.“

Auch Florian Kohfeldt war in größter Sorge. „Kevin ist bei Bewusstsein und auf dem Weg ins Krankenhaus“, erklärte er. „Ich kann aber noch nichts Verlässliches sagen. Er war zwischendurch auch bewusstlos auf dem Platz. Das war schon eine dramatische Situation.“

Mitgefühl von den Kollegen

Selbst der Mann, der unmittelbar an der Situation beteiligt war, konnte später nicht wirklich Licht ins Dunkel bringen. „Ich weiß nicht genau, was passiert ist“, sagte Jiri Pavlenka. „Kevin war irgendwie zwischen uns. Als ich ihn dann gesehen habe, war das schlimm.“ Immerhin: Der Tscheche war selbst relativ unbeschadet aus der unschönen Szene herausgekommen. „Ich habe nur ein bisschen Kopfschmerzen, das ist alles“, sagte er.

Noch bei seiner Vorstellung am Montag hatte Kevin Vogt erzählt, wie gut er mit Leonardo Bittencourt befreundet ist. Folglich machte sich dieser nun besonders Gedanken. „Der Sieg wurde hart bezahlt“, sagte er. „Man macht es uns in dieser Saison nicht leicht. So etwas wünscht man keinem. Man will gewinnen, notfalls verliert man – aber am Ende sollen alle gesund zu ihren Familien nach Hause gehen. Das ist am allerwichtigsten. Wir hoffen alle, dass er mit einem blauen Augen davonkommt.“