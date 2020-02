Ein bitterer Moment: Kevin Vogt humpelt verletzt vom Platz. Mannschaftsarzt Daniel Hellermann stützt ihn. (nordphoto)

Schon die ersten Eindrücke am Abend waren nicht gut. Mit einem vor Schmerz verzerrten Gesicht humpelte Kevin Vogt in Leipzig aus dem Stadion. Eine Wollmütze auf dem Kopf. Und ein denkwürdiges Spiel im Gepäck. Denn ganz ohne Zweifel hatte Vogt sein bisher bestes Spiel im Werder-Trikot abgeliefert. Und läuft jetzt Gefahr, längere Zeit auszufallen.

Passiert war das Unglück nach etwa einer Stunde. Ganz ohne gegnerische Einwirkung verdrehte sich Werders Winterzugang nach einem Duell mit Nationalstürmer Timo Werner das Knie. Sportchef Frank Baumann vermutete, „dass er im Rasen hängen geblieben ist“. Jedenfalls waren die Probleme und die Schmerzen sofort so groß, dass Vogt das Spielfeld verlassen musste. Für ihn kam Sommerzugang Ömer Toprak in die Partie. „Das ist ganz bitter für uns“, sagte Baumann, „es ist zu befürchten, dass er wochenlang ausfällt. Wir müssen aber erst noch die genaueren Untersuchungen abwarten.“

MRT-Untersuchung in Bremen

Diese Untersuchungen sollen, wenn keine Schwellung das verhindert, am Sonntag in Bremen erfolgen. Geplant ist einer MRT-Untersuchung. Florian Kohfeldt hatte direkt nach der Partie nur kurz Gelegenheit, mit Vogt zu sprechen. Aber das reichte, um auch dem Trainer Sorgenfalten zu bereiten. „Er hat starke Schmerzen“, berichtete Kohfeldt über seinen gerade erst aus Hoffenheim geholten Abwehrchef, „vor einer genauen Untersuchung ist zwar alles spekulativ, aber die Verletzung könnte auch etwas außerhalb des Knies liegen. So ist zumindest der erste Eindruck.“ Das könnte gut sein. Jede Verletzung im Knie selbst wäre wohl schlimmer.

Wie sehr Vogt der Mannschaft fehlen würde, zeigte sich in Leipzig sehr deutlich. Der Abwehrspieler verdiente sich als zentraler Mann in der Bremer Dreierkette die beste Note, er schien der einzige Werder-Profi zu sein, der gegen die körperlich sehr robusten RB-Profis wirklich dagegenhalten konnte. Immer wieder wirkte Vogt wie ein Prellbock für die anrollenden Angriffe des Champions-League-Teilnehmers. Schon früh im Spiel musste er in höchster Not nach einem Solo von Patrik Schick klären, auch danach war er oft als letzter und einziger Bremer zur Stelle, um den Ball vor einem einschussbereiten Leipziger wegzuspitzeln. Damit erarbeitete er sich auch das manchmal nötige Glück: Denn beinahe wäre Vogt in der ersten Hälfte auch ein Eigentor unterlaufen bei einer dieser Rettungstaten (31.).

Toprak angeschlagen auf der Bank

In jedem Fall war Vogt trotz der Niederlage und trotz der drei Gegentore bester Bremer Abwehrspieler, er verhinderte mit seiner Präsenz und seiner Konsequenz ein durchaus mögliches Debakel gegen den Meisterschafts-Kandidaten. Damit zeigte er all das, weshalb ihn Baumann in diesem Winter aus Hoffenheim nach Bremen holte. Wegen der individuellen Klasse dieses Spielers war jedoch nur ein Leihgeschäft für die Rückrunde möglich, Vogts Marktwert liegt mit etwa 20 Millionen Euro jenseits aller Bremer Transfermöglichkeiten. Wie viele Spiele Vogt in dieser für Werder existenziell wichtigen Rückrunde nun wegen der Verletzung verpassen wird, ist die bange Frage. Denn im Kader gibt es keinen Spieler, der diese Qualitäten auch nur annähernd gleichwertig einbringen kann. Auch nicht Ömer Toprak, der in Leipzig nicht nur aus Leistungsgründen zunächst draußen saß, sondern ebenfalls wegen einer Blessur aus dem Geheimtraining am Donnerstag in Werders Kurz-Trainingslager.

Gegen Dortmund dürfte Vogt am kommenden Wochenende sicherlich fehlen, das denkt auch Kohfeldt, der am Abend in Leipzig erklärte: „Es ist nicht so, dass ich glaube, dass es bei Kevin nach drei bis vier Tagen wieder gut ist. Denn es sah nicht so gut aus.“ Hoffnung macht Werder natürlich, dass dieser Vogt ein äußerst zäher Bursche ist. Das zeigte sich schon zu Beginn der Rückrunde, als er sich in seinem ersten Spiel für Werder in Düsseldorf eine Gehirnerschütterung zuzog – und trotzdem schon im nächsten Spiel eine Woche später daheim gegen Hoffenheim wieder mitwirken konnte.