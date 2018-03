Philipp Bargfrede, 29, geht in der nächsten Saison in seine zehnte Bundesliga-Spielzeit für Werder. Danach soll noch eine elfte folgen, und auch eine zwölfte und dreizehnte Spielzeit in Grün-Weiß sind nicht ausgeschlossen. Vertraglich jedenfalls ist alles darauf ausgerichtet, dass Philipp Bargfrede Werder als Fußballer nicht mehr verlässt – und selbst wenn er dann in zwei, drei oder vier Jahren seine aktive Laufbahn beenden sollte, wird er ein Grün-Weißer bleiben.

Werder hat den Vertrag mit seinem defensiven Mittelfeldspieler vorzeitig um eine weitere Saison verlängert, das heißt bis mindestens Sommer 2020. Ganz genau weiß man das nicht, da Spieler und Klub Vertragsinhalte wie die Laufzeit geheimhalten möchten. Klar ist aber, dass es danach für Bargfrede so oder so bei Werder weitergehen wird. Er wird im Anschluss ein Trainee-Programm bei Werder beginnen. Das hat beim Klub gute Tradition, wenn es um verdiente Spieler geht. Auch Tim Borowski, heute Assistenztrainer bei den Profis, und aktuell Ex-Kapitän Clemens Fritz absolvieren diese Ausbildung.

Wohin das bei Bargfrede führen wird, ist noch nicht klar. "Ich freue mich, dass ich nach meiner Karriere in andere Bereiche reingucken und rausfinden kann, was mir liegt", sagt der Spieler. Bargfrede wird in die Büroarbeit hineinschnuppern, die Trainerarbeit kennenlernen, etwas von Managementaufgaben erfahren – und hinterher vielleicht in irgendeiner Form im Profibereich bleiben.

Auch Frank Baumann hat nach seiner Laufbahn unter dem damaligen Werder-Boss Klaus Allofs so angefangen. Heute ist er Geschäftsführer und Sportchef. Zur beruflichen Perspektive von Philipp Bargfrede sagte Baumann am Donnerstag auf der Pressekonferenz im Weserstadion: "Ich will nicht ausschließen, dass er irgendwann hier auf dem Podium sitzt, aber dafür gibt es auch andere Kandidaten, die wir gerade ausbilden." Gemeint war natürlich Clemens Fritz.

Philipp Bargfrede mag sich noch gar nicht so sehr den Kopf darüber zerbrechen, was genau in der Zeit nach dem Profifußball kommt, noch ist er ja Spieler – und was für einer. In dieser Saison ist er nicht wegzudenken aus dem Bremer Spiel. Er ist Balldieb im Mittelfeld, Stabilisator und Umschaltspieler, hat 24 von 31 möglichen Pflichtspielen in dieser Saison absolviert. "Wir haben die Fantasie, dass Philipp noch viele Jahre auf dem Rasen seiner Tätigkeit nachgehen wird", sagt Baumann.

Philipp Bargfrede denkt vorerst nur ans nächste Spiel, und das beschert Werder Eintracht Frankfurt als Gegner und Kevin Prince Boateng als Anführer. Er sagt: "Wenn es zur Sache geht, habe ich damit kein Problem." Das hören die Werder-Fans und Verantwortlichen gern.