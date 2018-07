Zehn Tage lang ist Zell am Ziller grün-weiß. In den Biergärten sitzen Menschen in Werder-Trikots. In den Straßen parken Autos mit Bremer, Verdener oder Diepholzer Kennzeichen – natürlich mit Werder-Aufkleber versehen. Laut Tourismusverband Zell-Gerlos kommen dieses Mal insgesamt 1000 Werder-Fans während des Trainingslagers ins Zillertal. Fans wie Frank Gollnick und sein Sohn Bennet, die extra aus Hamburg nach Österreich gereist sind. „Wir sind zum ersten Mal im Trainingslager und wollen das Ganze einfach gerne mal von Nahem betrachten“, sagt Frank.

Die beiden verbringen einen Teil ihres Urlaubs im Zillertal. Der Aufenthalt bietet Einblicke ins Training der Bundesliga-Profis, aber auch Erholung, ganz besonders davon, in Hamburg die grün-weißen Farben hochzuhalten. „Als Hamburger ist es nicht immer einfach, Werder-Fan zu sein, gerade in der Schule“, erzählt Bennet. Frank Gollnick ist von klein auf Anhänger der Bremer. Da wohnte er noch nicht in Hamburg. Sein Sohn hat die Werder-Leidenschaft des Vaters geerbt und muss sich nun eben in der Heimat des Erzrivalen durchschlagen. „Deshalb ist es für Bennet besonders schön, jetzt hier im Trainingslager zu sein“, betont Frank Gollnick, der seine Frau übrigens zu Hause gelassen hat: „Bei dieser vollen Dröhnung hier muss man schon grün-weißes Blut in den Adern haben. Wir beide haben das zur Genüge, meine Frau ist allerdings Dortmund-Fan.“

Während Frank und Bennet Gollnick ihr Zillertal-Debüt geben, hat Michael „Figo“ Marquardt alle bisherigen sieben Werder-Trainingslager im Zillertal miterlebt. „Hier gibt es nette Leute, und es ist eine nette Gegend“, sagt der Werder-Anhänger aus der Nähe von Ulm. Marquardt hat sich die Einheiten in Zell am Ziller genau angeschaut und ist besonders beeindruckt davon, wie akribisch Florian Kohfeldt mit der Mannschaft arbeitet. „Er hat einen klaren Plan und ist ein super Trainer“, findet Marquardt, der sich daher sicher ist: „Wir werden nichts mit dem Abstieg zu tun haben.“

Ähnlich optimistisch äußert sich Udo Eisenhauer: „Der Frank Baumann hat gut eingekauft. Hoffentlich gelingen ihm noch zwei gute Einkäufe, dann sollte Werder besser abschneiden als zuletzt.“ Der Werder-Fan aus Cuxhaven hat sich in seinen Smart gesetzt und ist die ganze Strecke nach Österreich gefahren. „Mit Tempo 100 über die Autobahn. Im Raum Ingolstadt habe ich einmal übernachtet“, erzählt Eisenhauer. Er ist zum vierten Mal im Zillertal und will sich das Trainingslager nicht mehr entgehen lassen. „Man lernt hier so viele Freunde kennen“, sagt Eisenhauer.

Florian Norloch aus Hannover sieht das ähnlich. „Es herrscht einfach eine super Atmosphäre unter den Leuten“, schildert der Fan der Eggestein-Brüder. Das kann auch Andreas Reimann nur bestätigen. Zum fünften Mal ist der Werder-Fan aus Nordenham bereits in Zell am Ziller dabei. „Es ist schön, dass man der Mannschaft so nahe kommen kann“, sagt er. „Im Stadion ist das natürlich nicht möglich, aber hier kann man sich mit den Spielern auch mal unterhalten.“

Udo Eisenhauer kann von dieser besonderen Trainingslager-Atmosphäre übrigens gar nicht genug bekommen. Er hat während seines Aufenthalts in Österreich spontan ein Zimmer in Grassau am Chiemsee gebucht, um das zweite Werder-Trainingslager auch hautnah mitzuerleben. „Ich werde aus dem Zillertal nach Hause fahren und meine Sachen neu ordnen“, sagt der Werder-Fan. „Dann setze ich mich wieder in meinen Smart, fahre an den Chiemsee und beobachte die Werder-Mannschaft wieder genau.“