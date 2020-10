In den vergangenen beiden Spielzeiten lief Marko Grujic für Hertha BSC auf. (dpa)

Im vergangenen Sommer war Marko Grujic einer von Werders Wunschspielern, doch der Serbe wollte ein weiteres Jahr auf Leihbasis für Hertha BSC spielen. In diesem Jahr nahmen die Bremer einen erneuten Anlauf bei Grujic und scheiterten erneut. Am Montagvormittag war die Hoffnung auf eine Ausleihe des Mittelfeldspielers noch groß, doch schon da war klar, dass der FC Liverpool noch zustimmen musste (wir berichteten). Grujic wäre gerne zu Werder gewechselt. Letztlich passten die finanziellen Modalitäten eines Leihwechsels dem englischen Meister nach WESER-KURIER-Informationen aber nicht, weshalb Grujic nicht nach Bremen kommt. Die „Bild“ hatte zuerst vom Scheitern des Transfers berichtet.

Grujic steht noch bis 2023 bei Liverpool unter Vertrag. Eingeplant ist der Mittelfeldspieler beim englischen Meister nicht. In den bisherigen vier Ligaspielen stand er nicht im Kader. Liverpool wollte Grujic am liebsten verkaufen, doch das ließ sich bislang nicht realisieren. Bei Werder hätte der Serbe, der 51 Bundesliga-Spiele für Hertha BSC bestritt, die Lücke schließen können, die der Abgang von Davy Klaassen zu Ajax ins Mittelfeld gerissen hat. Daraus wird nun nichts. Ob Werder noch einen Klaassen-Ersatz präsentiert, ist offen. Die Transferfrist endet an diesem Montag um 18 Uhr.