Der WESER-KURIER schrieb am 16. Juli 1999:

Gestern hat der SV Werder erneut den DFB-Pokal geholt. Und wieder war eine spannende Verlängerung nötig, bis die Trophäe schließlich in Bremer Hand war. Dummerweise litt die Aktion ein bißchen unter der Tatsache, daß kein Gegner vorhanden war, weshalb sich der gestrige Tag wahrscheinlich nicht im Briefkopf niederschlagen wird. Denn erstens wurde der gestrige Pokal nicht in Berlin geholt, sondern aus Loxstedt, und zweitens war er gar nicht echt.

Dabei war alles so schön angerichtet, gestern um kurz nach halb drei. Vollzählig hatten sich 37 Mannsbilder in neuen Trikots zum offiziellen Mannschaftsfoto im Weserstadion eingefunden, bloß der DFB-Pokal fehlte. Das Original hatte Werder-Geschäftsführer Wolfgang Barkhausen zuWochenbeginn nach Frankfurt chauffiert, wo eine Agentur das gute Stück für ein Werbefilmchen zur Weltmeisterschaft 2006 angefordert hatte.

Nun ist Werder zwar im Besitz einer täuschend ähnlichen Kopie, nur war die praktischerweise zur gleichen Zeit in Loxstedt, wo der Schriftzug „Pokalsieger 1999 - SV Werder Bremen" eingraviert wurde. Schließlich muß auch auf der Kopie alles seine Ordnung haben; sie darf nämlich in Bremen bleiben, wohingegen das Original nach dem nächsten Cup-Finale weiterzureichen ist an den neuen Sieger.

Am Ende mußten die Werderaner dann doch nicht undekoriert aufs Bild, nach ein paar Telefonaten traf die Fälschung noch im Weserstadion ein. Immerhin füllten die Betroffenen die Pause mit konstruktiver Arbeit. So verschaffte sich Dieter Frey im Klein-Klein-Kick mit den Kollegen Roembiak, Bode und Trares erste Matchpraxis, während der neue Sportdirektor Klaus Allofs die unfreiwillige Verlängerung des Nachmittagstermins zu ersten Kennenlern-Gesprächen nutzte.

So war der neue sportliche Leiter beispielsweise im Gespräch mit Razundara Tjikuzu zu besichtigen, der erstmals als Profi in die kommende Saison geht. Zwar ist „Raschi„ zunächst für eine Planstelle in der Regionalliga-Truppe vorgesehen, wobei Thomas Schaaf baldige Beförderung nicht ausschließt. „Mit ziemlicher Sicherheit kommt Raschi sogar mit ins Trainingslager nach Kaprun“, kündigte Schaaf gestern an.

Eher unwahrscheinlich ist hingegen, daß Werders Profis bis Montag einen neuen Kollegen begrüßen dürfen. Dennoch betonten Allofs und Schaaf gestern erneut, daß Werders An- und Verkaufs-Abteilung weiter geöffnet hat. „Im Kern sehe ich das genauso wie Dieter Eilts", unterstützt Thomas Schaaf die Offensive seines Kapitäns, der unter Androhung seines Rücktritts für eine weitere Aufstockung des Mitarbeiterstabs plädiert hatte.

Auch Klaus Allofs hat den Kaufauftrag seines Untergebenen zur Kenntnis genommen. Zwar könne er „natürlich nicht mit einem Ultimatum leben„, so der Sportdirektor, aber ansonsten sei er durchaus der Meinung, „daß Dieter Eilts so was sagen darf“. Ähnlich hatte sich auch der Vorstandskollege Manfred Müller zur Sache geäußert, womit einmal mehr nachgewiesen wäre, über wieviel Einfluß der Angestellte Dieter Eilts verfügt.

Zum Zwecke der reinen Mitarbeitervermehrung wird Werder indes nicht tätig werden. „Es macht doch keinen Sinn, weiter nur Ergänzungen zu kaufen", sagt Thomas Schaaf. „Spieler haben wir ja genug." Als Alternativspieler sollen künftig vielmehr die hauseigenen Nachwuchskräfte zu Rate gezogen worden. „Nicht nur Raschi ist ganz nah dran", sagt Schaaf, „auch Fütterer, Stalteri oder Schierenbeck können durchaus eine Rolle spielen." Im Umkehrschluß heißt das natürlich auch: Wenn Werder kauft, dann richtig. Wenn einer kommt, dann eher „ein Kracher", wie Willi Lemke zu sagen pflegte.

Das könnte nun ziemlich spannend werden rund ums Weserstadion. Vor Wochenfrist hatte Marketing-Direktor Manfred Müller noch erklärt, man müsse „sich damit abfinden, mit Bayern, Dortmund und Werksklubs wie Leverkusen oder Wolfsburg nicht mithalten" zu können. Werder, so Müller, sei „Mittelstand und stolz darauf". Und nun kommt eine Woche später ein Sportdirektor und bemerkt in seiner Antrittsrede beiläufig, er wolle dafür sorgen, daß man „gegenüber Bayern und Dortmund nicht ins Hintertreffen gerate". Ob damit wirklich ein Politikwechsel bei Grün-Weiß bevorsteht, ist bislang zwar durch nichts bewiesen - gleichwohl haben offensichtlich einige der neuen Verantwortungsträger erkannt, daß Geld nicht ausschließlich zum Einnehmen da ist.

Gut möglich also, daß Werder zumindest einen Teil seines Ligapokal-Verdienstes in Fußballspieler investiert - im Falle eines Finalsieges wären das immerhin etwa 2,5 Millionen Mark. Allerdings geht es morgen (17.45 Uhr) gegen den DFB-Pokalfinalisten FC Bayern München, von dem Thomas Schaaf folgende Meinung hat: „Bayern sind immer Favorit."

Das hochauflösende PDF der originalen Zeitungsseite von damals gibt es hier (bei iOS den Link länger gedrückt halten).