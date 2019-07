Aktuell reicht schon der Blick auf das Thermometer, um den Schweiß noch ein wenig mehr fließen zu lassen. Bis zu 36 Grad ist es dieser Tage in Bremen. Wer trotzdem mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, spürt schnell, dass jede Bewegung den Körper fordert. Hitzefrei gibt's im Vokabular der meisten Arbeitgeber nicht, also egal wie warm es auch ist, der Job muss erledigt werden.

Das gilt auch für Werders Spieler. Zumeist sind es zwei Einheiten, die täglich abgespult werden. „Wir haben im Blick, ob es bei den Spielern Auffälligkeiten gibt„, sagt Frank Baumann. Ansonsten gelte, was für alle anderen Menschen auch gilt: „Gut eincremen und viel trinken. Viel mehr können wir nicht tun.“

Marco Rose, neuer Trainer bei Borussia Mönchengladbach, sieht in der Hitze sogar etwas Positives. "Für die Jungs geht es in diesen Tagen darum, Widerstände zu überwinden. Das ist auch ein wichtiges Thema während der Saison", sagte Rose. Alles habe aber seine Grenzen. Bei Temperaturen um die 40 Grad hat Rose die Einheiten am Donnerstag und Freitag auf 9 Uhr am Morgen verlegen lassen. Denn, so Rose, „die äußeren Bedingungen sind aktuell wirklich grenzwertig".

Ganz so heiß wie in Nordrhein-Westfalen ist es in Bremen nicht. „Im Moment ist nicht geplant, Trainingseinheiten zu verschieben", sagt Baumann deshalb. Was aber nicht bedeutet, dass das nicht passieren kann. „Wir verfolgen die Entwicklung, wie intensiv die Hitze ist." Denn ungefährlich sind die Temperaturen nicht: Leverkusens Karim Bellarabi hat in der Halbzeit eines Testspiels gegen Wuppertal einen Kreislaufkollaps erlitten und blieb über Nacht in einem Krankenhaus. Grund war laut Mitteilung Leverkusens die „hohe körperliche Belastung bei extremer Hitze von deutlich über 30 Grad".