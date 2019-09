Frank Baumann scheint ihn zu lieben, diesen ominösen „Deadline Day“, den letzten Tag der Transferperiode. Erneut zauberte Werders Sportchef einen Spieler aus dem Hut, mit dem niemand gerechnet hatte. Leonardo Bittencourt ist ein guter Transfer – ein Spieler, der in der Bundesliga schon bewiesen hat, dass er offensiv den Unterschied ausmachen kann.

Neben Bittencourt haben die Bremer mit Ömer Toprak den schnellen Innenverteidiger gefunden, der bislang fehlte. Mit Niclas Füllkrug ist ein Topstürmer für einen akzeptablen Preis gekommen. Mit dem zuvor ausgeliehenen Marco Friedl hat Werder ein hoffnungsvolles Talent an sich gebunden und mit Michael Lang einen zuverlässigen Rechtsverteidiger verpflichtet. Eine schlechte Transferphase war es nicht.

Was fehlt, ist eine Verstärkung auf der Sechser-Position. Dass Werder mehr Stabilität in der Defensive vertragen könnte, haben die bisherigen Spiele gezeigt. Was außerdem fehlt, ist etwas mehr Fantasie. Werder setzte bei den Neuen voll auf Bundesliga-Erfahrung. Das ist nachvollziehbar – doch Entdeckungen aus kleineren Ligen, wie Milot Rashica oder Jiri Pavlenka, wird es in dieser Saison daher nicht geben.