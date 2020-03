Erst begeisterte Josh Sargent im Olympiastadion mit seinem Tor, dann widersetzte er sich plötzlich der taktischen Marschroute. (nordphoto)

Mit Josh Sargent war es in Berlin in etwa so wie mit diesen hibbeligen Kindern an der Supermarktkasse. Man sagt ihnen, dass sie bitte kurz stehen bleiben und warten sollen, bis man bezahlt hat. Und kaum dreht man sich kurz um, sind sie auch schon weg. Weil sie sich auch an simple Regeln nicht halten können. Oder es nicht wollen.

Im Olympiastadion begab sich Sargent nach etwa 25 Spielminuten auf eigene Wege, mutmaßlich „in gutem Willen“, wie sein Trainer Florian Kohfeldt glaubt. Obwohl Werder zu diesem Zeitpunkt mit 2:0 führte und Sargent selbst einen schönen Treffer dazu beigetragen hatte, konnte oder wollte sich der US-Nationalspieler nicht mehr an die Vorgaben halten, die auf dem Feld auf diesem Niveau für alle gelten. Statt weiterhin bei Ballbesitz der Hertha als „Zehner“ hinter den Spitzen die Räume zu verdichten, lief er plötzlich immer wieder weit nach vorne und bedrängte die gegnerischen Innenverteidiger. „Er wollte Druck machen“, vermutet Kohfeldt, „aber dadurch entstand dahinter eine Kettenreaktion, weil auf einmal der Achter raus muss, dann ist der Flügel frei, dann geht der Sechser raus.“ Hertha freute sich über die plötzlich offenen Räume und kam auch dadurch zurück ins Spiel.

Ein lebender Flipperautomat

Ein Kopfproblem beim immer motivierten, aber fußballtaktisch limitierten Sargent? Kohfeldt glaubt daran nicht, denn: „Das hat ja nichts mit dem Kopf zu tun, sondern damit, dass wir Dinge, die klar besprochen sind und die als Lösung gut funktionieren, nicht einhalten. Und das macht mich manchmal verrückt. Warum geht man davon weg?“ Sargent wird das dem Trainer und seinen Mitspielern erklären müssen, und rein vorsorglich sollte er sich auch ein paar Worte für den Fall zurechtlegen, dass seine abenteuerlich vielen Ballverluste ebenfalls zum Thema werden. Wie ein lebender Flipperautomat ließ er den Ball immer wieder durch die Gegend springen, immer wieder kam Hertha dadurch in Ballbesitz, immer wieder mussten seine Teamkollegen deshalb zurücklaufen, und manchmal half Sargent dabei auch mit.

Lässt man sein schönes Tor außen vor, war es ein sehr schlechter Auftritt von Sargent, der für den in dieser Partie nicht spielberechtigten Davie Selke in der Startelf stand. Beinahe hätte Sargent sogar noch das 3:2 für Werder geköpft, er scheiterte aber knapp.

Fokus auf die einfachen Dinge

20 Jahre ist Sargent inzwischen alt, spielt aber manchmal mit der Cleverness eines 15-Jährigen. „Josh hat alles reingeworfen“, versuchte Kohfeldt seinen Stürmer etwas zu schützen, „er hatte auch gute Aktionen. Natürlich gab es Momente, in denen er den Ball deutlich besser behaupten muss. Wo er einfach spielen muss. Er muss in seinem Alter noch lernen, den Fokus auch auf die einfachen Dinge zu legen.“ Zum Beispiel: erst einen Ball sauber abspielen, und dann loslaufen. „Eine Aktion zu Ende machen, und dann geht es weiter“, so umschreibt es Kohfeldt. „Er sichert den Ball inzwischen ja deutlich besser, im ersten Schritt, aber er verliert den Ball häufig mit dem zweiten Kontakt. Weil er dann nicht sauber bleibt in seiner Aktion.“

Trotzdem habe Sargent dem Team im Strafraum gut getan. „Dass er das nicht über 90 Minuten abrufen kann, ist in Ordnung“, sagt Kohfeldt und fügt ehrlich an: „Er hat einfach alles getan. Mit gewissen Dingen muss man dann leben.“ Zum Beispiel auch mit der Szene, als Sargent während eines Berliner Einwurfs zur Außenlinie schritt, direkt auf Kohfeldt zu. Reden wollte Werders Angreifer aber nicht. Er wollte etwas trinken. Er kam jedoch so langsam daher, dass sein Trainer zuerst gar nicht reagierte. Als Kohfeldt eine Trinkflasche aufhob, rannte Sargent plötzlich ins Spiel zurück, weil er merkte, dass der Ball längst eingeworfen war. Trinken konnte er in dieser Szene natürlich nicht. Kohfeldt warf die Flasche wieder zu Boden und musste darauf hoffen, dass Sargent wenigstens auch tatendurstig bleibt.