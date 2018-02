Am Sonntagabend nach dem 3:1 gegen die Murmeltruppe aus Wolfsburg bin ich zu unserem Coach, hab meine unvermeidliche Mütze gezogen und so was gesagt wie: Gratulation Flo, ein richtig schöner Werder-Fußball-Flutlicht-Abend wie früher. Die Antwort darauf war typisch Kohfeldt: „Danke Stolli, aber wir haben noch gar nichts erreicht!“

Doch Trainer, wir, nein ihr, habt schon eine ganze Menge erreicht. Ich, der von Fußball nun wirklich überhaupt keine Ahnung hat, sage, dem gemeinen Bremer macht es auf einmal wieder Spaß ins Weserstadion zu gehen. Denn sie/er erlebt das, was er gefühlt Jahrzehnte nicht gesehen hat: eine klare Spielidee und zwar in der Reihenfolge, erstens aggressive Offensive mit zweitens stabiler Defensive. Das Pressing vorn, also das höchstintensive Gegen-den-Ball-arbeiten weit vor der Mittellinie sowohl auf Schalke als auch zuletzt gegen Wolfsburg (Maxi Eggestein!) war spielentscheidend.

Kohfeldt gibt Werder Struktur

Andere, die Ahnung von Fußball haben, sehen es übrigens ähnlich. Kohfeldt hat Werder wieder Struktur gegeben (Mario Basler). Oder: Werder spielt neben Bayern derzeit den besten Fußball (Didi Hamann). So weit, so gut. Ich möchte an dieser Stelle ein wenig Ursachenforschung betreiben und lande flugs bei Frank Baumann. Nun sind Franken und Bremer nicht nur sprachlich mächtig unterschiedliche Zeitgenossen, in einem Punkte aber sind sie – und das ist gut so – sehr ähnlich. Sie ruhen in sich, sind eher unaufgeregt und gelten als solide Arbeiter, die eine Entscheidung auch mal reifen lassen. Frei nach dem Motto: Gut Ding will Weile haben.

Ja, Baumi hat auch mal daneben gegriffen, aber eines ist derzeit klar: The trend is your friend (Ulrich Hoeneß). Frank Baumann und Florian Kohfeldt, das hat schon gepasst, als beide noch Platz 11 gekreidet haben. Für mich ist dieses Duo der Hauptgrund für Werders Aufschwung, und ich wage hier mal einen großen Satz: Da könnte was entstehen wie einst Lemke/Rehhagel oder Allofs/Schaaf. Und warum ist das so? Weil wir Bremer, wie eigentlich immer, uns treu geblieben sind und die Ruhe bewahrt haben.

Ja, ja ich weiß, einige können das nicht mehr hören, genauso den ewigen Satz von der Werder-Familie, aber was wahr ist, muss wahr bleiben, wobei ich mir an dieser Stelle den Hinweis erlaube, dass es in einer anständigen Familie auch mal ordentlich krachen muss und wir hier nicht vorgeben sollten, als hätte es das bei Familie Grün und Weiß nie gegeben. Es wird eben nur nicht so lustvoll in der breiten Öffentlichkeit ausgetragen wie in anderen norddeutschen Hansestädten.

Es darf und muss Sonderlinge geben

Womit wir bei den nächsten beiden Bundesligaspielen des SVW angelangt wären. Nun in Freiburg und nächsten Samstagabend gegen den Hamburger SV. Und bei Max Kruse sind wir angekommen, dem, so würden es bestimmt die echten Fußball-Experten sagen, „Unterschiedsspieler“ unseres Vereines. Dessen Unterscheidungsmerkmal hat Florian Kohfeldt kürzlich vollkommen richtig herausgearbeitet: Er hat eine Sonderstellung, nicht mehr und nicht weniger. Denn die Mannschaft als Kollektiv allein kann es nicht richten, es darf und muss auch positive Sonderlinge geben, und dass Max bei uns die 10 auf dem Rücken hat, das mag ein Zufall sein, ist es aber nicht.

„Werder lässt mich so sein, wie ich bin“, hat Kruse gesagt, und genau das ist auch ein Geheimnis des angehenden Erfolges. Hinzu kommen einige Faktoren, die ich hier nur kurz andeuten will: Wir haben wieder einen Torwart, wir haben wieder einen zweiten Anzug, spielen wieder Fußball und kloppen die Pille nicht wie noch vor wenigen Monaten einfach blind hinten raus, nach dem Motto vorn wird schon irgendwie der grüne Gott helfen.

Und noch eines ist bemerkenswert: Plötzlich finden sich einige auf der Bank oder auf dem Spielfeld wieder, die vor kurzem noch als unersetzlich (Delaney) oder unbrauchbar (Johannsson) galten. Gemurrt wird darüber nicht, denn der höchst empathische Trainer (Jahrgangsbester!) hat sich da ein selten intelligentes Team zusammengebastelt, das verstanden hat.

Natürlich ist dieser Prozess noch längst nicht abgeschlossen, sicher werden wir auch wieder Rückschläge, wie im Pokal, zu verkraften haben, aber der grundsätzliche Kurs, so meine ich, der stimmt. Der Kurs heißt Nord, und wo Norden ist, ist immer oben auf der Kompassnadel. Rüm hart, klaar kiming, wie die Nordfriesen sagen, weites Herz, klarer Horizont, oder auf gut bremisch: Wenn wir etwas wagen, werden wir auch gewinnen. Dazu passt dann irgendwie auch der Geburtsort unseres Coaches. Der ist zwar in Delmenhorst aufgewachsen, kommt aber aus Siegen. Nomen est omen. Mahlzeit!

Christian Stoll (57)

ist seit 1996 Stadionsprecher von Werder Bremen im Weserstadion. Im wöchentlichen Wechsel mit Thomas Eichin, Jörg Wontorra, Klaus-Dieter Fischer und Lou Richter sowie gelegentlichen Gastautoren schreibt er in unserer Kolumne, was ihm rund um Werder aufgefallen ist.

