Werders Trainer Florian Kohfeldt. (Nordphoto / Straubmeier)

Werder-Trainer Florian Kohfeldt wechselte im Vergleich zur Hoffenheim-Partie auf drei Positionen: Niklas Moisander nach seiner Sperre, sowie Davie Selke und Nick Woltemade rückten in die Startelf. Sie ersetzten Milos Veljkovic (verletzt), Marco Friedl (gesperrt) und Joshua Sargent (Bank). Martin Schmidt musste nur auf einer Position eine Änderung vornehmen, für den erkrankten Keeper Tomas Koubek stand Andreas Luthe im Tor. Augsburgs Trainer ordnete seine Mannschaft in einer Mischform aus 4-2-3-1 und 4-4-2 an und zog seine gefährlichsten Angreifer Florian Niederlechner eine Spur zurück, stattdessen spielte der wuchtigere Andre Hahn in der Spitze.

Werder hatte sich für die erwartbaren Augsburger Charakteristika ein paar Dinge überlegt beziehungsweise musste mal wieder notgedrungen improvisieren. Vor der Dreierkette um Ömer Toprak, Kevin Vogt und Moisander agierten Nuri Sahin und Davy Klaassen auf einer Doppel-Sechs, flankiert von Maximilian Eggestein rechts und Leo Bittencourt links. Woldemade über die rechte und Milot Rashica über die linke Seite gaben die Flügelangreifer, Selke spielte als zentrale Spitze. Werder damit in Ballbesitz in einem 3-4-3, gegen den Ball im 5-4-1.

Augsburg stellt Werder vor Probleme

Die grundsätzlichen Vorteile dieser Formation liegen auf der Hand: Mit drei Innenverteidigern und zwei Sechsern davor ist das Zentrum sauber geschlossen, im Idealfall bedeuten die Flügelverteidiger und die zurückfallenden Flügelangreifer zudem auch genug Personal auf den Flügeln, um wenigstens zu doppeln. Damit wären die beiden hervorstechenden Merkmale des Augsburger Offensivspiels eingedämmt: Aus einer etwas tieferen Verteidigungsposition konnte Werder besser auf die langen Schläge und den Kampf um die zweiten Bälle reagieren und zugleich trotzdem die Flügel kontrollieren.

Mit dem Ball kann die Dreierkette ohne einen zusätzlich abgestellten Sechser in Überzahl gegen die zumeist zwei anlaufenden gegnerischen Spitzen aufbauen. Theoretisch bieten sich da genug offene Anspielstationen im tiefen Aufbau, sowie nach Ballgewinnen im Mittelfeld, um schnell umzuschalten - in der Praxis hatte Werder aber trotzdem einige Probleme.

Augsburg variierte seine Anlaufhöhe und -intensität, rückte ins Angriffspressing auf, wenn die Flügelangreifer Vargas und Richter auf die Bremer Halbverteidiger Toprak und Moisander durchliefen und aggressiv Druck aufbauten. Augsburg spielte dann nicht nur in vorderster Linie, sondern auch dahinter Mann gegen Mann. Oder aber schickte mal nur Hahn nach vorne und konzentrierte sich mit der Dreierreihe dahinter Werders Sechser und die Halbräume. Das Zuspiel ins Zentrum auf einen der Sechser war dann das Signal zum Zusammenziehen.

Nach einem gefährlichen Ballverlust von Klaassen gleich zu Beginn der Partie an der Mittellinie wählte Werder fortan sehr oft die sichere Variante und spielte mit einem langen Ball über die aufgerückten Augsburger direkt in die Spitze. Selke wurde so ein paar Mal gefunden, allerdings fast immer in geschlossener Stellung und damit wenig gefährlich für den FCA. Der spulte sein Pensum im eigenen Ballbesitz mit den bekannten Stilmitteln ab: Ohne großes Aufbauspiel oder über Kurzpässe durchs Mittelfeld, sondern mit langen Schlägen in die Spitze plus darauffolgendem Kampf um den Abpraller oder aber die durchaus gefürchteten Verlagerungen, um dann am Flügel kurzzeitig doch Überzahl zu haben oder ein Eins-gegen-Eins oder etwas Raum für Philipp Max und dessen Flanken.

Bremer Effizienz vor der Pause

Diesen sollte Woltemade durch seine Positionierung im tiefen Augsburger Aufbau schon etwas einbremsen. Noch eine Spur mehr als auf der Gegenseite Rashica stellte der Youngster sich in den Passweg zwischen linkem Innenverteidiger und Max. Das gelang auch ganz passabel, Augsburg musste noch mehr lange Bälle spielen, weshalb sich mit den Bremer Schlägen auf der anderen Seite eine etwas unruhige Partie entwickelte mit vielen Ballbesitzwechseln - eine Gemengelage, die Werders grundsätzlichem Ansatz der Ballkontrolle und des flachen Vorrückens speziell durch die Halbräume ziemlich widersprach. Der Offensivplan B oder vielleicht sogar C ging jedenfalls nicht besonders gut auf, Werder hatte große Mühe, überhaupt in die Nähe des Augsburger Tores zu gelangen.

Immerhin funktionierte wie schon in den meisten Phasen der letzten Partie die Defensive, auch der FCA hatte bis auf einen guten Steckpass gleich zu Beginn, ein paar Flanken und eine gelungene Umschaltaktion über Vargas keine gefährlichen Momente. Da half auch die Versetzung von Eggestein auf die Außenbahn, der sowohl Max als auch den dribbelstarken Vargas gut im Griff hatte.

Die Bremer Führung war der einzige richtig gute Angriff der Gäste: Woltemade und Rashica besetzten den Zwischenlinienraum und banden Augsburgs Innenverteidiger, die nur auf diese beiden Angreifer achteten - während Selke außerhalb Jeffrey Gouweleeuws Blickfeld in die Tiefe startete und Sahin erst die Option für den gut getimten Lupfer hinter die Kette eröffnete. Die Vorbereitung war aus Bremer Sicht also stark, der Abschluss natürlich pures Glück. Werder hatte in der Folge mehr Spielanteile und ein paar nette Ansätze nach Flanken und „verdiente“ sich die Führung zur Pause nachträglich wenigstens noch ein bisschen.

Werders Offensivspiel bricht zusammen

Zur zweiten Halbzeit reagierte Schmidt und nahm den unauffälligen Hahn runter. Mit Alfred Finnbogason kam ein ganz anderer Stürmertyp, technisch und strategisch deutlich versierter. Trotzdem dauerte es gut zehn Minuten, ehe die Gastgeber allmählich ins Rollen kamen. Augsburg rückte als Mannschaft tiefer ins Werders Hälfte, auch Jedvaj schaltete sich nun über seine rechte Seite ein. Damit hatte der FCA eine bessere Gegnerbindung in der letzten Linie und bespielte nun den Nachteil der Dreierkette, mit der sich die gesamte Breiter des Spielfelds nicht so gut abdecken lässt und das Ver- und Durchschieben schwerer macht.

Und weil Werder plötzlich anfing, einige schon gewonnene Bälle recht hektisch wegzuschlagen, statt kontrolliert oder wenigstens bis in die Spitze zu befördern, hatte der FCA besten Zugriff auf die zweiten Bälle und schnürte Werder am eigenen Strafraum ein.

Aus diesen Positionen 20, 25 Meter vor dem Bremer Tor versuchten es die Gastgeber nun vermehrt mit Steckpässen in den Sechzehner und hatten dabei eine Art Initialzündung: Den zurecht wegen Abseits aberkannten Treffer von Vargas. Werder spielte den Augsburger nun zusätzlich immer noch mehr in die Karten, gab so gut wie jeden eroberten Ball sofort wieder her, weil dem Ballführenden die Anspielstationen wegliefen oder diese sich versteckten. Das eigene Offensivspiel wurde deshalb auf ein absolutes Minimum heruntergefahren, es gab keine Entlastung mehr und stattdessen kam eine latente Hektik auf, die natürlich nur der zurückliegenden Mannschaft weiterhilft.

Werders Spieler ballten sich in engen Räumen aufeinander, statt in ihren Positionen zu bleiben und spätestens jetzt wurde auch wieder bemerkbar, dass Spieler wie Klaassen auf der Sechs oder Eggestein als Flügelverteidiger auf „fremden“ Positionen eingesetzt waren, in denen schlicht die Erfahrung und das Gespür für die richtigen Entscheidungen fehlten. Werders Staffelung schwand immer mehr dahin, Augsburg war brutal giftig in den Zweikämpfen und hatte fast nur noch den Ball und verdiente sich den Ausgleich - der aus Bremer Sicht aber besonders ärgerlich war. Bei einem eigenen Angriff schon die Abwehrkette so hoch nach, dass der natürliche Vorteil der Abseitslinie aufgehoben war und Niederlechner mit einem simplen Pass die Linie entlang in Szene gesetzt werden konnte.

Die Handschrift ist fast weg

Augsburg drückte weiter über die Flügel nach vorne und bekam nun dort das, was sich die Mannschaft schon in der ersten Halbzeit erhofft hatte: Durch die sehr hoch postierten Außenverteidiger zumindest Gleich-, vielleicht sogar Überzahl und damit etliche Eins-gegen-Eins-Duelle. Kohfeldt reagierte darauf mit der Umstellung auf 5-3-2 gegen den Ball, um neben dem Flügelspieler auch einem Achter schnelleren Zugriff auf dem Flügel zu geben und die Flanken zu unterbinden. Aus taktischer Sicht eine nachvollziehbare Entscheidung, die aber am Kernproblem nichts änderte. In dieser heiklen, entscheidenden Phase war mal wieder kein Bremer Spieler zur Stelle, der die Lage irgendwie hätte beruhigen können.

Die erste große Chance vergab Finnbogason noch kläglich, ehe Kohfeldt mit seinem letzten Wechsel nochmals die Grundordnung umstellte: Christian Groß kam für Sahin, damit hatte Werder nun vier gelernte Innenverteidiger in der letzten Linie und ein 4-4-2 auf dem Platz. Nun konnte die Mannschaft in der Theorie mit zwei flachen Ketten sauber die Flügel zustellen und stand sich dann in der Praxis mal wieder selbst im Weg. Bei einem eigenen Abstoß entblößte Werder komplett das Zentrum, Vogts schwacher Ball an die Mittellinie kam nicht nur postwendend zurück, sondern flog Werder so richtig um die Ohren.

Die Gegentore hatten originär nichts mit Kohfeldts Umstellungen zu tun, aber letztlich muss man konstatieren, dass die Maßnahmen des Trainerteams nicht alle wie gewünscht griffen. Es hapert stark an der Umsetzung und mit den ausbleibenden Ergebnissen geht auch ein anderer Trend einher, der auf Dauer mindestens ebenso gefährlich ist: Der Werder-Fußball ist als solcher kaum noch zu erkennen. Kohfeldts Handschrift ist – so sie auf Grund der widrigen Umstände in dieser Saison überhaupt klar erkennbar war – immer weiter verschwommen. Das trifft in der Hauptsache auf die Offensive zu. Es wird Kohfeldts schwerste Aufgabe, im Laufe der Rückserie in der abgespannten Lage wieder zum Werder-Fußball zurückzufinden. Nur auf die Rückkehr der derzeit verletzten Spieler zu hoffen, wird dabei nicht reichen.