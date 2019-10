Gutes Spiel, schlechtes Ergebnis

Maximilian Eggestein im Luftduell mit Herthas Karim Rekik. (nordphoto)

Novum bei Werder: Florian Kohfeldt schickte erstmals in dieser Saison jene Formation ins Rennen, für die er sich schon im Spiel zuvor entschieden hatte. Namentlich gestaltete sich Werders Startelf mit Jiri Pavlenka im Tor, in der Viererkette Theo Gebre Selassie, Milos Veljkovic, Christian Groß und Marco Friedl, im zentralen Mittelfeld Nuri Sahin auf der Sechs, sowie Maximilian Eggestein und Davy Klaassen auf den Halbpositionen, sowie Leonardo Bittencourt, Josh Sargent und Milot Rashica im Angriff. Werder agierte auf dem Papier also in einem 4-3-3.

Hertha-Coach Ante Covic musste und wollte ebenfalls kaum umstellen, lediglich der verletzte Niklas Stark wurde durch Karim Rekik in Herthas Innenverteidigung ersetzt. Die Berliner spielten im 4-2-3-1 der letzten Wochen und ihren kleinen und großen Abwandlungen. Eine dieser Umformungen zeigte sich im Spiel gegen den Ball. Hertha empfing Werder in einem klassischen Mittelfeldpressing im flachen 4-4-2, Darida rückte dabei zur einzigen Spitze Ibisevic auf, während sich dahinter zwei Viererketten formierten. Die Gäste überließen Werder den Ball - und Werder wusste damit gerade in der Anfangsphase auch so einiges anzufangen.

Werders Läufe beschäftigen die Hertha

Die Gastgeber setzten der Hertha mit vielen gegengleichen Läufen ganz schön zu. Sauber abgestimmt zogen der ballnahe Angreifer mit einem Tiefenlauf und gleichzeitig der Achter mit seinem Ausweichen auf den Flügel die Berliner Spieler innerhalb ihrer Formation auseinander, während sich der zentrale Angreifer kurz zwischen den Berliner Sechsern anbot und den Ball in den Fuß haben wollte. Herthas Sechser konnten den Raum nicht kontrollieren, den Werder immer wieder anspielen wollte - weil die Gastgeber auch schon im tiefen Aufbau schwer zu fassen waren für Berlin.

Werder baute recht variabel auf, mal über die beiden Innenverteidiger, mal mit Sahin dazwischen, mal über die Flügel mit dem deutlich tiefer postierten Friedl, während Gebre Selassie sich höher postierte und im tiefen Aufbau wenig zu sehen war. Eigentlich sollten Ibisevic und Darida als Pressingspitzen Sahin in deren Deckungsschatten verschwinden lassen, was aber in den Szenen mit den direkten Pässen der Innenverteidiger, besonders von Veljkovic, ins Zentrum aber einfach umgangen wurde. Das waren die klassischen Elemente des Werder-Fußballs, die man auf Grund der Personallage und weil im Training wegen des Rumpfangebots an Spielern schlicht keine Möglichkeit war, daran zu arbeiten, in den letzten Wochen eher selten zu sehen bekam.

Werder dominiert das Mittelfeld

Im Herzen des Spiels hatte Werder jedenfalls die Hosen an: Das Dreieck aus Sahin, Klaassen und Eggestein funktionierte im Zentrum deutlich besser als die Berliner Gegenseite. Und von drei Bremer Angreifern in der letzten Linie waren immer zwei zur Gegnerbindung „abgestellt“, während der jeweils ballferne Flügelangreifer dann nach einer Verlagerung mit Tempo in Eins-gegen-Eins-Duelle geschickt werden sollte. Werder kam so nicht nur zum Führungstor nach einem Angriff fast wie vom Reißbrett, sondern auch zu weiteren Chancen - bei denen zu sehen war, dass sich Werder besonders für eine Variante des letzten Passes entschieden hatte: Kaum ein Ball vom Flügel wurde hoch oder quer in den Strafraum gespielt. Stattdessen wollte Werder die Berliner Verteidiger mit Rückpassen zwischen Elfmeterpunkt und Strafraumlinie erwischen.

Gegen den Ball hatte Werder zunächst auch alles ganz gut im Griff. Den Berliner Dreieraufbau mit den ziemlich breiten Innenverteidigern oder Skjelbred in der zumeist halblinken Position sollten die zwei Angreifer stören, den zweiten Sechser Grujic übernahm Bittencourt, den abkippenden Darida verfolgte ein Bremer Achter, während die Außenverteidiger auf die Berliner Außenverteidiger oder die Flügelangreifer rausschoben, wenn diese ihre Positionen tauschten.

Fünferkette mit Sahin und gutes Gegenpressing

Selbst Groß und Veljkovic rückten teilweise sehr hoch ins Feld, was allerdings nur deshalb abgesichert war, weil sich Sahin wie schon häufig zuvor zwischen die Innenverteidiger fallen ließ und Werder demnach in einem 5-2-1-2 verteidigte. Sahin machte diese durchaus schwierige Aufgabe gegen Ibisevic sehr gut, obwohl der wie gewohnt mit allem arbeitete, was legal und manchmal auch nicht ganz legal ist und auch mit dem Rücken zum Tor ein äußerst unangenehmer Gegenspieler war.

Durch das verbesserte Positionsspiel passte Werders Gegenpressing in der ersten Halbzeit richtig gut. Zeitweise konnte Werder bereits den zweiten oder dritten Ball der Berliner tief in deren Hälfte zurückerobern, Befreiungsschläge der Gäste landeten nach dem aufmerksamen Aufrücken der Bremer fast immer bei den Gastgebern.

Problem: Die Defensiv-Standards

In wenigen Momenten stimmte allerdings die Abstimmung in Werders Zentrale nicht, was die Hertha mit steilen Anspielen in die Spitze und Ibisevic‘ Klatschen auf die dann mit Tempo anlaufenden Grujic und Darida nutzte. Mehr als ein paar Fernschüsse sprangen für die Gäste in diesen Momenten aber auch nicht heraus. Deutlich problematischer erwiesen sich einmal mehr die Defensiv-Standards für Werder. Gegen die Manndeckung versuchten es die Gäste mit einigen Blocks, kamen am Boden (durch Wolf) und per Kopf zweimal zu ordentlichen Torchancen. Gerade in der Luft bekam die Hertha zu viele erste Bälle, konnte diese aber nicht platziert genug setzen.

Weil beide Mannschaften nicht nur Fußball spielen wollten, sondern auch technisch sauber und kombinationsfreudig waren und es kaum Foulspiele gab, entstand ein schöner Spielfluss auf beiden Seiten und eine recht flotte Partie, in der Werder aber bis zur Pause trotz einiger kleiner Schwächen dominant war - es aber da schon verpasste, ein zweites Tor nachzulegen. Nach dem Wechsel stellte Berlin ein paar Kleinigkeiten um, die aber durchaus ihre Wirkung entfalteten.

Herthas Umstellungen greifen

Die Anlaufhöhe im Pressing wurde nach vorne verlegt, situativ sogar richtig hoch attackiert. Im Spielaufbau spielte Skjelbred jetzt fast immer aus der zentralen Position heraus und dribbelte entweder selbst energisch an oder schickte seine Halbverteidiger mit dem entsprechenden Zuspiel ins Übergangsdrittel. Weil Dauerläufer Darida zudem neben Grujic auf der Sechs anspielbar war, schaffte es Berlin nicht nur sauberer nach vorne, sondern erarbeitete sich deutlich mehr Ballbesitz und damit die Spielkontrolle. Was fehlte, waren gefährliche Abschlussaktionen am oder im gegnerischen Strafraum.

Die hatte trotz teilweise deutlich weniger Ballbesitz Werder. Die Umschaltbewegung der Mannschaft war nicht perfekt, aber gut genug, um sich zwei dicke Möglichkeiten durch Rashica zu erspielen. Hertha-Coach Covic nahm davor schon den ersten Wechsel vor, für den enttäuschenden Dolrosun kam Lukebakio - und mit ihm und dem nachstoßenden Mittelstädt sollte besonders Gebre Selassie deutlich mehr Probleme bekommen.

Beim Ausgleich durch Lukebakio hatte Werder die erste Welle im Konter eigentlich schon abgefangen, ließ Gebre Selassie an der Strafraumkante dann aber ohne Absicherung in den Zweikampf mit Berlins Angreifer gehen und wurde für diese eine Nachlässigkeit bestraft. Wieder einmal zeigte sich die Hertha ausgesprochen effizient: Es war der erste Schuss aufs Tor überhaupt in der zweiten Halbzeit.

Schon wieder nicht zu Null

Werder musste jetzt wieder vom eher abwartenden Kontermodus auf Spielkontrolle umschalten und brauchte ein paar Minuten dafür. Jetzt war es fast umgekehrt wie in den Minuten davor: Werder hatte den Ball, Berlin konterte und hatte durch den eingewechselten Selke nach einem einfach gewonnenen Kopfballduell gegen Sahin die dicke Chance. Aber Selke übersah erst Lukebakio und damit eine Zwei-gegen-Eins-Situation und verschlampte zudem auch noch den Ball im direkten Duell gegen Werders letzte Absicherung Veljkovic.

Kohfeldt stellte mit dem Wechsel von Philipp Bargfrede für Sahin zehn Minuten vor dem Ende auf die Raute im Mittelfeld um und machte dadurch das Anlaufen ganz vorne wieder griffiger. Berlin zog sich immer noch weiter zurück und ging auf Torsicherung. Kohfeldt versuchte es in der Schlussphase vermehrt über die Flügel und mit Flanken und brachte dafür Claudio Pizarro als Strafraumspieler, Covic konterte in den letzten Minuten mit einem zusätzlichen Innenverteidiger und der Umstellung auf eine Fünferkette. Herthas Mauertaktik ging auf, Werder kam zu keinem klaren Abschluss mehr.

Werder blieben die „alten“ Probleme auch in diesem Spiel treu: Es mangelt weiter an der Effizienz im Angriff und die Mannschaft kann auch im achten Saisonspiel nicht zu Null spielen. Auf der anderen Seite überwiegen aber die positiven Erkenntnisse. Bremen hat eine konstante Partie ohne große Auf und Abs hingelegt und ist auf dem Weg zurück zum Werder-Fußball - obwohl in der Offensive immer noch die beiden entscheidenden Akteure ausfallen und mit Niklas Moisander der wichtigste Aufbauspieler fehlt. Umso mehr ist ersichtlich, wie stark die Basis des Bremer Spiels unabhängig von Personen ist.