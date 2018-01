Jerôme Gondorf ist bei Werder so etwas wie der Mann der Stunde. Bereits im DFB-Pokal vor der Winterpause hatte der Mittelfeldakteur ein starkes Spiel abgeliefert, beim Rückrunden-Auftakt gegen Hoffenheim belebte er in der Vorwoche das Bremer Spiel enorm. Mit anderen Worten: Da hat sich einer nachhaltig für einen Startelf-Einsatz empfohlen. Das sieht auch sein Trainer Florian Kohfeldt so, der auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei Bayern München (Sonntag, 15.30 Uhr) zwar keine Garantie ausgeben will. Er sagte aber auch: „Jerôme hat nicht nur durch die zweite Halbzeit zuletzt gute Argumente gesammelt. Er hat eine gute Vorbereitung gespielt, hat sich, seit ich Trainer bin, aufgedrängt. Das erhöht die Chance, in der Startelf zu stehen.“

Auch der Gelobte selbst weiß, dass die vergangenen Wochen für ihn ganz gut gelaufen sind. Große Forderungen stellt er dennoch nicht. „Der Trainer weiß, was er an mir hat, die Mannschaft weiß es“, sagte Gondorf. „Ich glaube, dass ich auch hier bewiesen habe, dass ich nicht nur ein Mentalitätsspieler bin, sondern auch einer mit fußballerischer Klasse. Aber ich bin demütig genug, um auch mir kleine Ziele zu setzen. Ich habe gezeigt, dass ich der Mannschaft helfen kann und möchte das auch weiterhin tun.“ Und genau das muss gar nicht immer unbedingt auf dem Platz geschehen, sondern auch schon davor oder notfalls von der Bank aus. „Das Schönste ist – auch wenn man vielleicht keinen Einsatz hatte – hinterher mit der Mannschaft feiern zu können, dass man Punkte geholt hat. Das ist meine Devise, so ist mein Charakter.“

Das Wiedersehen mit Wagner

Bereits bei der 0:2-Niederlage in der Hinrunde durfte Gondorf von Beginn an ran, auch sonst hat er im Laufe seiner Karriere bereits einige Erfahrungen gegen den Rekordmeister gesammelt. So gab es in fünf Vergleichen in Liga und Pokal zwar ausschließlich Niederlagen, diese fielen aber bei Weitem nicht so deutlich aus wie zuletzt bei den Bremer. „Der FC Bayern ist dafür bekannt, dass man vielen Spielern oftmals hinterherjagen muss“, sagte der Ex-Darmstädter, der zugleich zwei Akteure des Gegners besonders lobte: „Ich schätze so einen Spielertypen wie Arturo Vidal. Er verkörpert viele Aspekte, die einen Weltklasse-Spieler ausmachen“, sagte Gondorf. Auch die Leistungen von Franck Ribéry seien besonders: „Ich hoffe, dass er der Bundesliga noch lange erhalten bleibt.“

Auch auf das Wiedersehen mit seinem ehemaligen Teamkollegen Sandro Wagner freut sich Gondorf. „Ich kann ihn nur beglückwünschen und freue mich, dass es auch noch solche Karrieren gibt. Spieler, die eigentlich schon abgeschrieben waren, die quasi schon als Fallobst gegolten haben, dann doch noch einmal einen riesigen Karrieresprung machen“, sagte Gondorf. „Sandro hat bewiesen, welche Qualitäten er hat und er ist nicht umsonst Nationalspieler geworden.“ Nach dem Schlusspfiff wolle er sich auf jeden Fall noch mit dem Ex-Bremer austauschen. „Ich hoffe, dass ich nach dem Spiel mit ihm besser gelaunt ein paar Worte wechseln kann als er mit mir.“

