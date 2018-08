Davy Klaassen ist es gewohnt, voranzugehen. "Bei Ajax war ich schon Kapitän", sagt Werders Zugang aus England im Interview mit der "Sport Bild". Bei Werder soll Klaassen nun ebenfalls Verantwortung übernehmen. "Ich helfe gerne den Spielern auf dem Platz, in der Kabine. Der Trainer erwartet es von mir – und ich von mir", sagt Klaassen.

Zudem ist der Niederländer Teil des Mannschaftsrats von Werder, in dem so erfahrene und gestandene Bremer Profis wie Max Kruse, Niklas Moisander oder Philipp Bargfrede sitzen. Eine ganze Menge Leitwölfe also, mit Klaassen kommt ein weiterer hinzu. "Ich gebe immer 100 Prozent. Ich habe keine Angst, mal laut zu werden", er sei ein Führungsspieler, so der 25-Jährige.

Bei Ajax gab Klaassen nicht nur auf den nationalen Plätzen Kommandos, sondern auch international. Mit dem niederländischen Traditionsverein stand der Niederländer 2017 im Finale der Europa League - mit Werder möchte Klaassen nun zumindest um die Europacup-Plätze mitspielen. "Niemand möchte um die Plätze zwölf, 13 oder 14 spielen", beschreibt Klaassen seine Ambitionen. Es werde hart, aber machbar: "Wir wollen mit Werder endlich wieder international spielen!"

Das ganze Interview gibt es in der aktuellen Ausgabe der "Sport Bild".