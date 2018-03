Er verließ Werder, weil er sich in seiner Zeit an der Weser nie wirklich durchsetzen konnte. Dennoch trennte sich der 26-jährige Izet Hajrovic, der sich ablösefrei und mit sofortiger Wirkung dem kroatischen Klub Dinamo Zagreb anschloss, von seinem alten Klub im Guten. Das machte der Offensivspieler nun auch mit einem Text auf Instagram deutlich.

„Mit diesem Post möchte ich mich speziell bei allen Werder-Fans verabschieden. Ich danke euch allen von ganzem Herzen für die tollen Jahre, die ich bei Werder hatte! Ihr habt mich immer unterstützt, egal in welcher Situation ich war und ihr hattet immer großes Vertrauen in mich! So eine Unterstützung schätze ich sehr und werde ich immer in Erinnerung behalten“, schrieb Hajrovic auf Instagram. „Ich hatte trotz allem eine wunderschöne Zeit in Bremen und habe mich zu jeder Zeit pudelwohl gefühlt!“

Hajrovic kam in der Spielzeit 2015/16 an die Weser und absolvierte für die Grün-Weißen 41 Partien. Dabei gelangen dem Mittelfeldspieler drei Treffer und eine Vorlage.