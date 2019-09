Werder hat einmal mehr auf den letzten Drücker auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Mit Leonardo Bittencourt kommt ein flexibel einsetzbarer Mittelfeldspieler auf Leihbasis aus Hoffenheim. „Wir haben Leo für diese Saison ausgeliehen, aber es ist schon unser Wunsch, ihn auch darüber hinaus bei uns zu behalten“, sagte Frank Baumann am Montag, ohne allerdings auf weitere Details eingehen zu wollen. Nach Informationen des WESER KURIER gibt es eine Kaufverpflichtung, die allerdings nur unter bestimmten, erst noch zu erfüllenden Voraussetzungen greift.

Mit dem Bittencourt-Transfer hat Werder durchaus überrascht, grundsätzlich wollten die Bremer eigentlich keinen weiteren Offensivspieler verpflichten, wie Baumann jüngst noch sagte. Das gesuchte Profil habe sich in den letzten Tagen aber noch einmal verändert, erklärte Werders Sportchef am Montag. „Wir haben einen Spieler gesucht, der sowohl auf der 8 und der 10 als auch auf der Außenposition spielen kann. Dieses Profil erfüllt Leo.“ Der Sinneswandel liegt auch in der Verletzung von Milot Rashica begründet, der Werder aktuell auf der linken Außenbahn fehlt.

Bereits im vergangenen Sommer war Werder an Bittencourt interessiert, schaffte es damals aber nicht, den 25-Jährigen zu verpflichten. „Wir hatten uns letzten Sommer sehr um ihn bemüht, aber er wollte mit Hoffenheim Champions League spielen“ so Baumann, der auch erklärte, wie der Wechsel jetzt so kurzfristig möglich wurde: „In den letzten Tagen haben wir über seinen Berater die Information bekommen, dass er sich verändern möchte und Interesse an einem Wechsel zu Werder hat.“ Letztlich sei alles in den letzten zwei bis drei Tagen passiert, konkretisierte Baumann und fügte an: „Am Montag um 17.28 Uhr war alles unterschrieben.“

Wegen Knie-Verletzung Bentaleb kein Thema mehr

Werders Sportchef gab auch darüber Auskunft, warum ein möglicher Wechsel von Schalkes Nabil Bentaleb am Ende kein Thema mehr war: „Wir haben in der letzten Woche von der Knie-Verletzung erfahren. Aktuell haben wir schon genug Verletzte, deshalb war für uns klar, dass wir nur Spieler holen wollen, die uns sofort weiterhelfen können.“

Dass Werder damit keine Verstärkung für das defensive Mittelfeld bekommen hat, bereitet Baumann keine Sorge. Mit Davy Klaassen, Nuri Sahin und auch Maximilian Eggestein sieht Baumann Werder „im defensiven Zentrum gut aufgestellt. Deshalb hatten wir dort auch keinen direkten Handlungsbedarf.“

Bittencourt wird derweil nach seiner offiziellen Präsentation am Dienstag zunächst individuell trainieren und am Mittwoch dann die erste Einheit gemeinsam mit der Mannschaft absolvieren. Am Donnerstag könnte der Neuzugang dann schon das erste Mal für Werder beim Testspiel gegen Hannover auflaufen. Der schon länger geplante Test habe nun den „schönen Nebeneffekt“, dass sich die Neuzugänge Bittencourt und Lang einspielen können, so Baumann.