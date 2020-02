Sebastian Andersson ist der Schlüsselspieler bei Union Berlin. (nordphoto)

In der Hinrunde gelang Werder bei Union ein wichtiger Sieg. Doch die Mannschaft hat sich entwickelt, in vielerlei Hinsicht.

Das sind Unions Stärken:

Geschlossenheit, Disziplin, Härte, Widerstandsfähigkeit, Intensität sind prägende Schlagworte des Berliner Fußballs. Union ist sehr unangepasst in allem, was die Mannschaft macht und deshalb auch so unbequem zu bespielen. Trainer Urs Fischer hat dabei sein Aufstiegs-Mantra vom Viererketten-Fußball längst über Bord geworfen, im Laufe der Hinserie wechselte der Schweizer zu Grundordnungen mit einer Dreier- beziehungsweise Fünferkette und damit auch zu neuen Spielansätzen. Fast immer vertraut Fischer dabei auf ein flaches 3-4-3, agiert also mit zwei Sechsern vor der Abwehr. Je nach Gegner und dessen Ausrichtung setzt er auf eine Spitze und zwei Zehner dahinter oder umgekehrt.

Grundsätzlich hat Union wenig Ballbesitz und empfängt den Gegner im Mittelfeldpressing, von dem aus aber situativ auch ins Angriffspressing aufgerückt wird. An Unions Definition einer möglichst kompakten Defensive mit schnellem Umschalten nach Ballgewinnen hat sich nichts verändert. Diese Kernaspekte bilden den Rahmen für eine in sich aber ziemlich variable Interpretation, der jeweilige Spielansatz ist durchaus flexibel und bisweilen sehr stark am Gegner ausgerichtet. Dazu gehören Strategie-, Rhythmus- und letztlich auch Personalwechsel.

Gegen den Ball ist der Zentrumsblock der hervorstechende Grundpfeiler aller Überlegungen. Union verschiebt und übergibt darin sehr sauber und bleibt so gut es geht im Block. Vor allen Dingen aber verfällt die Mannschaft - entgegen ihrem Ruf - nicht in ein passives Pressing, sondern bleibt immer aktiv und aggressiv gegen den Ball, was die erwünschten vielen Zweikämpfe zur Folge hat. Der Gegner soll so gut wie eben möglich auf Berlins Niveau heruntergezogen werden, um ihn dann mit den eigenen Waffen zu schlagen.

In den Sequenzen des tieferen Pressings, etwa bei einem Vorsprung, kann die Mannschaft auch besonders widerstands- und leidensfähig sein. Und sie kaschiert dadurch ihre individuelle Unterlegenheit, wenn etwa die eher langsamen Innenverteidiger näher am eigenen Tor verteidigen und so wenig Platz im Rücken lassen. Das Pressing und Gegenpressing sind die Prunkstücke des Berliner Spiels, erst 32 Gegentore stellen den besten Wert der sieben potenziellen Abstiegskandidaten dar.

Im eigenen Ballbesitz verfügt Union ebenfalls über ein paar scharfe Waffen. Lange Bälle in die Spitze mit gleichzeitigem Nachrücken und einem sehr aggressiven Spiel auf den zweiten Ball sind ein gesetztes Stilmittel. Dafür stehen in der vordersten Linie auch die entsprechenden Spieler bereit wie Sebastian Andersson oder Sebastian Polter, die in der Luft stark sind. Der eher wendige Anthony Ujah kann Bälle auch mit dem Rücken zum Tor gut festmachen und weiterleiten. Der oder die nachrückenden Zehner sind schnell zur Stelle, um abgeprallte Bälle aufzusammeln. Das Ziel ist es, mit einigen Spielern an und in den Strafraum nachzurücken und viele Abschlüsse zu haben.

Union spielt seine Angriffe auffällig selten durch das Zentrum aus. Zwar wird im tiefen Aufbau mit einem zusätzlich abkippenden Sechser auch versucht, flach nach vorne zu kommen, aber nur in ganz seltenen Fällen in die gegnerische Formation gespielt. Stattdessen nimmt Union lieber sehr früh den Umweg über die Flügel. Das bringt die eigenen Stärken besser zum Tragen und ist auch eine Art Risikominimierung: Etwaige Ballverluste sind eher am Flügel zu verkraften als in der Mitte des Spielfelds.

Die Flügelspieler sind angehalten, die Angriffe durchzulaufen und zu flanken. Christopher Trimmel und Christopher Lenz bringen sich dafür gar nicht immer in die beste Position, sondern versuchen es oft aus dem Halbfeld, wenn die nötige Strafraumbesetzung gegeben ist. Ins Dribbling gehen beide eher selten. Eine echte Spezialdisziplin sind Unions Offensiv-Standards. Ein ruhender Ball bedeutet höchste Gefahr für den Gegner, die Berliner zeigen immer wieder frische Ideen bei Eckbällen und Freistößen. In Trimmel haben sie zudem einen Spieler, der aus Einwürfen Flanken machen kann.

Da spielt die immense Kopfballstärke der Mannschaft gleich nochmal eine ganz andere Rolle. Union stellt eine der im Durchschnitt „größten“ Mannschaften mit echten Hünen in allen Mannschaftsteilen. Offensiv wie defensiv gewinnt kein anderes Team mehr Luftduelle. Für die bei hohen Bällen durchaus anfällige Bremer Defensive ist dieser Gegner eine echte Herausforderung.

Das sind Unions Schwächen:

Union ist keine Mannschaft, die für große Spektakel steht, 55 Tore in 20 Saisonspielen mit Berliner Beteiligung sind der zweitniedrigste Wert aller Bundesligisten. Das muss zunächst kein Nachteil sein, ändert sich aber schlagartig, wenn die Mannschaft erstmal in Rückstand gerät. Erst einen einzigen Punkt hat Berlin noch nach einem Rückstand geholt, das erste Tor ist elementar wichtig für die Mannschaft - weil die Offensive zwar zwei, drei Standardrezepte zu bieten hat, die dem Gegner richtig zusetzen können, es aber an Alternativen hapert, um in bestimmten Spielsituationen reagieren zu können.

Fast alles ist zugeschnitten auf einen guten Defensivplan und ein recht einfach gestricktes Offensivspiel mit langen Bällen, dem Kampf um Abpraller, einem gewissen Flügelfokus und Flanken plus den Umschaltmomenten, die in der Offensive genutzt werden sollen. Der Aufsteiger hat allerdings kein brauchbares Ballbesitzspiel, die Positionsangriffe bleiben in der Regel auf einem überschaubaren Niveau. Erst 23 eigene Treffer sind die zweitschlechteste Ausbeute der Liga hinter Fortuna Düsseldorf. Keine andere Mannschaft hat aus dem freien Spiel weniger Tore erzielt als Union (erst neun).

Vieles hängt in der Offensive von Unions Effizienz vor dem gegnerischen Tor ab. Passt diese, dann ist die Mannschaft ein sehr gefährlicher Gegner. Einmal in Front, verbeißt sich Berlin in ein Spiel wie nur wenige andere Mannschaften und verteidigt leidenschaftlich. Nutzt die Mannschaft die ohnehin schon rar gesäten Chancen (Expected-Goals-Wert von ca. 1,1 pro Spiel) aber nicht, wird es schnell eng. Zumal es einen fast unglaublichen Wert gibt, der die Abhängigkeit von den Angreifern unterstreicht: Von den neun bisher eingesetzten Mittelfeldspielern hat kein einziger einen Treffer erzielt.

Union muss fast alles über das Kollektiv auffangen, es gibt keine herausragende individuelle Qualität oder einen Unterschiedspieler. Auch das ist nicht zwingend nur ein Nachteil, steht der Mannschaft aber trotzdem oft genug im Weg. Es fehlt trotz einiger routinierter Spieler wie Neven Subotic oder Christian Gentner immer noch an Erfahrung und der individuellen Stärke des Einzelnen. Nach Paderborn dürfte Union immer noch den auf dem Papier schwächsten Kader der Liga haben. Kampf, Einsatzbereitschaft und Willen können einiges kaschieren, machen aber vor den Details nicht Halt: Das Streben nach möglichst vielen Zweikämpfen führt bei entsprechend schlechtem Timing zu sehr vielen Fouls. Fast 16 Vergehen pro Partie sind nicht nur Liga-Höchstwert, sondern laden den Gegner auch zu vielen eigenen Standards ein.

Das ist der Schlüsselspieler:

Sebastian Andersson, der gerade seinen Vertrag bei Union verlängert hat, ist so etwas wie die Berliner Lebensversicherung. Der Schwede ist Keilstürmer und Rammbock, in der Luft eine Macht, aber auch am Boden durchaus technisch beschlagen und mit einer ganz besonderen Mentalität ausgestattet. Andersson ist der einzige Feldspieler, der in allen 20 Saisonspielen auf dem Platz stand und mit acht Treffern der mit Abstand gefährlichste Torschütze. Das Offensivspiel ist auf den 28-Jährigen zugeschnitten, der aber auch im Pressing ein sehr unangenehmer Gegenspieler ist, der sich für seine Mannschaft in zahlreichen direkten Duellen aufreibt und lange Wege geht.