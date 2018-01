Trainer Florian Kohfeldt erhofft sich einige Aufschlüsse vom Testspiel gegen Enschede. (nordphoto)

Bislang wurde in Algorfa vor allem eines: schwer geschuftet. Florian Kohfeldt und sein Trainerteam haben getüftelt und studiert, gefeilt und probiert. Alles für den Ernstfall, der am kommenden Sonnabend in der Bundesliga TSG Hoffenheim heißt (Anpfiff: 15.30 Uhr). Um bestens auf die erste Prüfung des Jahres vorbereitet zu sein, unterzieht sich Werder am Sonntag (15 Uhr) einem Test gegen den FC Twente Enschede.

Bei dem Klub aus der Ehrendivision kriselt es seit 2015. Nachdem bekannt wurde, dass der Verein die Transferrechte mehrerer Spieler an eine Investorengruppe verkauft hatte, was laut Statuten des niederländischen Verbandes nicht erlaubt ist, wurde Twente für drei Saisons für den Europapokal gesperrt. Wegen finanziellen Missmanagements drohte 2017 gar der Zwangsabstieg in Liga zwei, letztlich wurde die Entscheidung durch die Berufungskommission des Verbandes aber wieder zurückgenommen. Die Turbulenzen sind nicht spurlos an der Mannschaft vorübergegangen, in der laufenden Saison befindet man sich wie Werder als 16. der Tabelle in der Abstiegszone. Auch in Enschede wurde bereits der Trainer gewechselt, an der Seitenlinie steht mittlerweile der Ex-Bochumer Gertjan Verbeek.

"Nicht der dümmste Test"

Was erwartet Kohfeldt von dem Testspiel? "Twente ist eine Mannschaft, hinter der man auch einen hohen spielerischen Ansatz vermutet, was in Bezug auf Hoffenheim dann auch nicht der dümmste Test ist", sagt er. Bewusst ausgesucht wurde der Gegner aber nicht. „Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, wir hätten uns die Mannschaften so ausgesucht. Da geht es auch um Verfügbarkeiten“, räumt Kohfeldt ein.

Ursprünglich war ein Doppel-Test angesetzt. Neben Twente sollte auch gegen den belgischen Erstligisten Royal Antwerpen geprobt werden. Sonnabendmittag sagte Werder jedoch kurzfristig ab. "Wir hatten leider einige Verletzte zu beklagen, deshalb würden wir leider keine zwei vollständigen Teams zusammenbekommen. Wir möchten uns bei Antwerpen für das Verständnis bedanken", sagte Sportchef Frank Baumann.

Bereits am Freitag gab es verletzungsbedingt mehrere Ausfälle zu beklagen. "Ishak Belfodil hat einen Schlag abbekommen, Thomas Delaney hat muskuläre Probleme, Aron Johannsson wird nicht spielen können und Ole Käuper ist ebenfalls noch fraglich", begründete Baumann die kurzfristige Absage. Damit entfällt auch das Wiedersehen mit Sambou Yatabaré, den Werder seit Sommer an Antwerpen verliehen hat. Der 28-Jährige hat dort bislang 16 Pflichtspiele absolviert und einen Treffer erzielt.