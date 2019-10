„Hätte ich Ambitionen, würde ich was anderes machen"

Thomas Schaaf im neuen Job als Co-Trainer der U23 (Nordphoto)

Bremen. Eigentlich war alles wie früher. Hier, auf Platz 11 im Schatten des Weserstadions, hat ja seine Karriere als Trainer begonnen. 1987 übernahm Thomas Schaaf die B-Jugend Werders, im Gegenzug bekam er bei einer Vertragsverlängerung als Profi mehr Geld. Wenn er nicht selbst als Profi im Einsatz war, stand er damals in der Pauliner Marsch als Trainer am Spielfeldrand. Und jetzt sitzt er am Dienstagabend eben wieder hier, auf der Tartanbahn neben dem Rasen. Er sitzt da eher ruhig, aber wenn es sein muss, geht es auch anders. Dann liefert er sich ein kleines Wortgefecht mit seinem Gegenüber, dem Co-Trainer von Hannovers U23, der permanent den Schiedsrichter bearbeitet.

„Das gehört dazu, wenn man in der Position ist", sagt Schaaf nach dem Spiel und meint die Auseinandersetzung. Alles ganz normal also, soll das heißen. Aber das ist es eben nicht. Thomas Schaaf sitzt wieder bei Werder auf der Bank. Zwar nur als Co-Trainer der U23, und zeitlich begrenzt bis zum Ende des Jahres ist der Posten auch. Und doch ist es ein merkwürdiges, zugleich aber vertrautes Gefühl, ihn da sitzen zu sehen, wo er so lange saß: bei Werder an der Seitenlinie.

Früher war das im Nou Camp beim FC Barcelona, oder im Bernabeu bei Real Madrid, oder bei all den anderen europäischen Fußballgrößen, gegen die Werder in der Champions League Jahr für Jahr gespielt hat. Schaaf an der Linie ist der Doublesieg 2004, Pokalsieg 2009. Jetzt heißen Gegner Drochtersen/Assel, Norderstedt oder Lübeck, Regionalliga Nord. „Sieht komisch aus, sind aber trotzdem noch elf gegen elf", sagt Schaaf in seiner trockenen Art. Am Ende ist es Fußball, soll das wohl heißen, egal wo gespielt wird. Und dass es keine Eitelkeit mehr ist, die ihn treibt, sich als Trainer beweisen zu müssen.

Das ist ja die Frage, die sich aufdrängt, Schaaf weiß das genau. Ist das der Beginn eines Comebacks auf der Bank? „Hätte ich persönlich Ambitionen, würde ich etwas anderes machen„, sagt er. Nicht Regionalliga, nicht Werders U23. Aber diese Ambitionen hat er nicht mehr, zumindest nicht im Moment. „Ich habe eine andere Aufgabe angenommen, darauf bin ich programmiert.“

Weil der Co-Trainer der U23 sich eine Achillessehne gerissen hat und längere Zeit ausfällt, ist Schaaf eingesprungen. Zunächst nur für den Zeitraum der nötig war, eine Lösung zu finden. „Wir haben lange überlegt, ob wir andere Optionen haben. Und wie die aussehen könnten", sagt Schaaf. Als es keine bessere Lösung gab, als Schaaf zum Co-Trainer zu machen, gab Werder es zu Wochenbeginn offiziell bekannt.

Es ist der erste offizielle Co-Trainer-Posten seiner Karriere. Er war sonst immer Chef, von der Jugend an. Unter Otto Rehhagel war er zum Ende seiner Zeit als Spieler mal eine Art Co, aber da war er auch noch Jugendtrainer, Stand-by-Profi und hat seine Trainerlizenz gemacht. Auch für Schaaf, man soll es kaum glauben, gibt es noch neue Posten bei Werder.

An der Rangfolge im Trainer-Team mit Konrad Fünfstück lässt der Co-Trainer keine Zweifel. „Es ist völlig klar: Konrad ist der Cheftrainer, er ist für die Mannschaft verantwortlich. Für das, was auf dem Platz passiert", sagt Schaaf. Und doch dürfte es für den Chef-Trainer weitaus schwieriger sein, seine Rolle neben Schaaf zu finden. Auch wenn Fünfstück kein Neuling ist, er hat Kaiserslautern trainiert, als die noch 2. Liga waren. Und den FC Wil in der 2. Schweizer Liga. „Hier steht kein junger Trainer, der Angst hat vor Thomas Schaaf", sagt Fünfstück. „Es ist eine gute Ergänzung zwischen uns beiden."

Als Technischer Direktor ist Schaaf seit seinem Einstieg 2018 auch für die U23 verantwortlich, sie ist der Schnittpunkt zwischen Nachwuchsabteilung und Profi-Bereich, sie dient als Zulieferer für die Profis. Die Zusammenarbeit sei deshalb ohnehin eng, sagt Fünfstück. Der Unterschied zur neuen Rolle sei gar nicht groß, er sei eher optisch: „Vorher stand Thomas in Jeans am Platz, jetzt im Trainingsanzug und Fußballschuhen auf dem Platz."

Von Hierarchien will Fünfstück ohnehin nicht sprechen. Er spricht, anders als Schaaf, nicht von Chef und Co, von erster Reihe und zweiter. „Was heißt denn da Chef? Es geht nicht darum, ob einer links herum die Hütchen aufstellt oder rechts.„ Er sieht das gesamte Trainer-Team inklusive Torwart- und Athletik-Trainer als Einheit: „Es ist ein Team, das Spieler entwickelt.“

Seit Sommer ist Fünfstück Trainer der U23. Von diesem Posten sind seit 2014 drei der vier Trainer in die Bundesliga befördert worden, es steckt also Potenzial in dem Job. Da könnte es problematisch sein zu akzeptieren, einen Über-Trainer wie Schaaf an seine Seite gestellt zu bekommen. Einer, der ihm Licht nimmt. Aber Fünfstück sagt: „Wenn man sieht, mit wie viel Hingabe, Freude und Herzblut er das hier macht, muss ich sagen: Thomas ist eine Lokomotive für uns alle. Es ist eine gute Geschichte."