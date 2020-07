Laufwunder gibt es immer wieder:

Wenigstens auf eines war noch Verlass: Maximilian Eggestein und Davy Klaassen können lang und ausgiebig rennen. Das lag zum einen an ihrem natürlichen Bewegungsdrang, zum anderen an der Tatsache, dass beide in einem von Plagen und Verletzungen heimgesuchten Kader verschont blieben. Eggestein spulte 373 Kilometer ab, Klaassen sogar 385. Besser war nur Joshua Kimmich, aber der spielt ja auch bei den Bayern. Das Problem: Während Werder als Mannschaft in Sachen Kilometerleistung noch ziemlich gut unterwegs war, hatten die Bremer erhebliche Defizite, sobald schnellere Aktionen gefordert waren. Bei den intensiven Läufen belegte Werder den viertletzten Platz, bei den Sprints war die Mannschaft sogar weit abgeschlagen Letzter. Diese rein quantitative Erhebung muss nun nicht zwangsläufig nur negativ sein, wenn etwa die Spielausrichtung anders ausgelegt war. Sie gibt aber zumindest den dezenten Hinweis, dass in diesen Bereichen durchaus noch Steigerungspotenzial vorhanden wäre.



Der ruhende Ball als Makel:

Ilia Gruev, der Ältere, hat einiges abbekommen in der abgelaufenen Saison. Es lohnt sich aber, ein wenig zu differenzieren. Gruev wurde nicht explizit als „Standard-Coach“ geholt, wie immer mal wieder zu hören und zu lesen war. Seine offizielle Bezeichnung lautete vom ersten Tag an „Co-Trainer“. Natürlich lag ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit auf der Ausformulierung offensiver wie defensiver Abläufe bei den so genannten Standards, eine Art Spezialtrainer für diesen Bereich war Gruev aber nicht. Was ihn und seine Trainerkollegen, sowie selbstredend die Mannschaft, aber nicht aus der Verantwortung nimmt. Werders Verhalten bei ruhenden Bällen war vorne wie hinten ziemlich katastrophal. 22 Gegentoren stehen lediglich fünf selbst erzielte Treffer gegenüber, beides sind Negativwerte in der abgelaufenen Saison. Werder hat unglaublich viel Potenzial und die Aussicht auf vergleichsweise leichte Tore und damit Punkte fahrlässig liegen gelassen. In der Defensive führten nicht selten individuelle Aussetzer zu Gegentoren, offensiv waren an sich genug Gelegenheiten vorhanden. Werders Spieler wurden überdurchschnittlich oft gefoult, es gab dazu 159 Eckbälle und 747 Einwürfe, nicht wenige davon nah am gegnerischen Tor. Vielleicht würde es doch Sinn ergeben, sich mit dem Thema Einwürfe auch mal tiefgründiger zu beschäftigen. Immerhin ist das immer noch die einzige Aktion im Spiel, bei der ein Feldspieler die Hände benutzen darf und den Ball so zielgerichtet wie nur möglich steuern kann. Die eine oder andere Variante lässt sich daraus ganz sicher basteln.



Passfolgen und dem Pass folgen:

Florian Kohfeldt betonte auf der Pressekonferenz neulich unter anderem noch einmal, dass Werder im eigenen Ballbesitz eine der besseren Mannschaften im Aufbau- und Übergangsdrittel war, dass der Ballvortrag also bis 30, 40 Meter vor das gegnerische Tor so zielgerichtet und kontrolliert wie möglich war. Und das stimmt: Werder spielte kaum lange Bälle, kombinierte dafür über kurze An- und Zuspiele nach vorne. Hier ist sich die Mannschaft trotz der Probleme treu geblieben. Dagegen hat sich das Verhalten im Spiel gegen den Ball teilweise deutlich verändert. Die wegen der vielen Verletzten gestörten Abläufe und die negativen Ergebnisse führten in der Hinserie zu einer vergleichsweise zurückhaltenden Linie im Anlaufen. Bei den so genannten „Passes per defensive action“, also den Pässen, die dem Gegner im Aufbau zugestanden werden, bevor eine erste konkrete Abwehraktion erfolgt, kam Werder nur noch auf einen Wert von 13,7. In der Hinrunde der Saison davor lag der Wert noch bei 11,5. Obwohl die Mannschaft damals deutlich öfter selbst in Führung gehen und dann aus einer tieferen Grundposition heraus und damit später attackieren konnte.



Der xG-Wert bricht ein:

Kohfeldt verwies auch auf die Tatsache, dass sich Werder trotz einiger Probleme im letzten Drittel gute Torchancen herausspielen konnte. So ganz ist diese Ansicht aber nicht belegbar. Bei den abgegebenen Torschüssen landete Werder nur auf Platz zwölf, nimmt man die Abschlüsse von innerhalb des Fünfmeterraums – also in der torkritischsten aller Zonen – als Grundlage, war Werder sogar mit Düsseldorf und Schalke die schwächste Mannschaft. Lediglich rund vier Prozent seiner Torschüsse konnte Werder aus dieser Nahdistanz anbringen, Eintracht Frankfurt als Meister in dieser Disziplin dagegen rund elf Prozent. Damit einher ging auch ein Trend, der so gar nicht zum eigentlichen Bremer Spiel passt: Bei den vielen Rückständen, die Werder aufzuholen versuchte, verwandelte sich das Offensivspiel irgendwann in eine Flut aus Flanken, entweder vom Flügel oder aus dem Halbfeld geschlagen. Das trieb diese Statistik zwar in die Höhe, ist aber kein valides Mittel, um Tore zu erzielen. Weshalb es wenig verwundert, dass der Expected-Goals-Wert, also der Wert der zu erwartenden Tore, in der abgelaufenen Saison auf knapp 38 einbrach. In der Spielzeit davor lag Werders xG-Wert bei rund 50.