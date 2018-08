So schnell sieht man sich wieder. Ulisses Garcia empfing mit seinem neuen Klub, den Young Boys aus Bern, im Hinspiel der Champions-League-Playoffs Dinamo Zagreb um Izet Hajrovic. Der Bosnier, der von 2014 bis Anfang 2018 bei Werder unter Vertrag stand, leitete den Ausgleichstreffer zum 1:1-Endstand ein. Garcia saß dagegen über die komplette Distanz auf der Bank und konnte seinem ehemaligen Bremer Mitspieler nichts entgegensetzen.

Am kommenden Dienstag wird das Rückspiel ausgetragen. Dann wird entschieden, welcher der beiden Ex-Werderaner sich mit seinem Klub für die Champions League qualifiziert und wer in der Europa League landet. Anpfiff ist um 21 Uhr in Zagreb.