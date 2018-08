Izet Hajrovic und Dinamo Zagreb spielen in dieser Saison in der Europa League. Die Kroaten verloren am Dienstagabend zu Hause mit 1:2 gegen die Young Boys Bern, in deren Reihen der ehemalige Werder-Profi Ulisses Garcia spielt. Nach dem 1:1 in der Vorwoche machten die Schweizer damit den erstmaligen Einzug in die Champions League perfekt.

Dabei hatte aus Sicht von Hajrovic alles so gut begonnen. Der Flügelflitzer brachte Dinamo bereits in der 7. Spielminute in Führung und stieß damit das Tor zur europäischen Königsklasse weit auf. Doch mit einem Doppelschlag in der 64. und 66. Spielminute setzte Guillaume Hoarau den Champions-League-Träumen von Zagreb ein Ende.

So jubelte im direkten Duell der Ex-Bremer am Ende Garcia. Kleiner Wermutstropfen für den Verteidiger: Er kam weder im Hin- noch im Rückspiel zum Einsatz.