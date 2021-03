Sollte Werder gegen Regensburg gewinnen, bekämen die Bremer es im Halbfinale des DFB-Pokals mit RB Leipzigs Mittelfeldspieler Christopher Nkunku und seinem Team zu tun. (Tom Weller / dpa)

Der nächste mögliche Gegner des SV Werder Bremen im DFB-Pokal steht fest. Sollte die Mannschaft von Cheftrainer Florian Kohfeldt das Nachhol-Spiel gegen Jahn Regensburg gewinnen, trifft Werder im Halbfinale im Weserstadion auf RB Leipzig.

Das ergab die Auslosung der DFB-Pokal-Halbfinals am Sonntagabend. Demnach trifft der Sieger aus dem Viertelfinale zwischen Werder Bremen und Jahn Regensburg, welches am 7. April nachgeholt wird, am 1. oder 2. Mai zu Hause auf RB Leipzig. Das zweite DFB-Pokal-Halbfinale bestreiten Borussia Dortmund und Holstein Kiel.