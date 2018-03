Dietmar Hamann hat 59 A-Länderspiele für Deutschland bestritten. Er schoss im Jahr 2000 beim 1:0-Sieg über England das letzte Tor im alten Wembley-Stadion, das wenig später abgerissen wurde. Er wurde 2002 Vize-Weltmeister. Der 44-Jährige weiß also genau, wie es im DFB-Team zugeht und befasst sich immer noch intensiv mit der Nationalmannschaft. Für Hamann ist klar: Max Kruse würde der deutschen Auswahl guttun. „Er ist immer anspielbar, verliert selten den Ball und bindet Gegenspieler. Kruse gehört zu den zwei, drei wichtigsten Spielern bei Werder“, lobt der Experte des TV-Senders Sky den Angreifer im Gespräch mit MEIN WERDER.

Kruse bestritt 14 Länderspiele (vier Tore), stand aber letztmals im November 2015 im Kader für ein Länderspiel. Seit seinem Wechsel zu Werder im Jahr 2016 spielt der 30-Jährige nun konstant stark, hätte er da nicht eine erneute Berufung in die Nationalmannschaft verdient? „Von der Leistung her auf alle Fälle“, sagt Hamann. Wenn es um Kruse und das DFB-Team geht, spielt allerdings nicht nur die Leistung eine Rolle. Bundestrainer Joachim Löw strich den Offensivspieler, damals noch in Diensten des VfL Wolfsburg, im März 2016 aus dem Kader. Zuvor hatte sich Kruse außerhalb das Platzes einige Eskapaden geleistet. „Max hat sich zum wiederholten Male unprofessionell verhalten. Das akzeptiere ich nicht“, sagte Löw damals.

Dietmar Hamann glaubt aber, dass Kruse mittlerweile gereift ist. „Er hat eine Entwicklung genommen als Spieler und als Mensch. Er würde manche Sachen jetzt sicherlich anders machen als vor einigen Jahren.“ Hamann hält es durchaus für realistisch, dass Löw seine Meinung zu Kruse revidiert: „Er ist souverän genug, um zu sagen, wenn der Max uns hilft und bereit ist, alles für die Mannschaft zu tun, nehme ich ihn mit.“ Sportlich gebe es ohnehin gute Gründe, die für den Bremer sprechen. „Wenn ich mir anschaue, wie die Nationalmannschaft zusammengestellt ist, würde es absolut Sinn ergeben, Max Kruse zu nominieren“, betont Hamann. „Wenn ein Timo Werner mal eine Pause braucht, wer spielt dann vorne? Dann kannst du Mario Gomez oder Sandro Wagner aufstellen, oder du spielst mit Thomas Müller vorne. Mit Kruse hätte man einen Spieler, der anders ist. Es gibt ja immer einen, der spät auf den WM-Zug aufspringt. Lassen wir uns überraschen.“