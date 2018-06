Die Nachricht war erst Sekunden alt, da überschlugen sich in den sozialen Netzwerken die Wortmeldungen. Tenor: Ungläubiges Staunen. Werder hatte von der DFL nicht nur das ersehnte Heimspiel zum Saisonauftakt bekommen, sondern überhaupt ein machbares Programm zum Einstand. Das weckt Hoffnungen, weil die Erinnerungen an Vergangenes einfach noch zu frisch sind.

Die Vorsaison, sie hatte Nerven gekostet. Mal wieder musste Werder auswärts starten. Wieder verlor man. Gegen Hoffenheim. Und das Programm blieb knackig, binnen weniger Wochen hießen die Gegner Bayern München, Hertha BSC, Schalke 04 und VfL Wolfsburg. Der Rest ist bekannt: Die Bremer holten mickrige zwei Pünktchen, steckten fortan im Tabellenkeller und kämpften für den Rest der Saison gegen den Abstieg. Mal wieder.

Doch nun soll alles besser werden. Hoffen die Fans. Glaubt Florian Kohfeldt. Werders Cheftrainer hat viel über das Thema Mentalität gesprochen. Und genau das dürfte er auch in den nächsten Wochen tun. So hatte er vor einiger Zeit bereits betont, dass er mit der Mannschaft daran arbeiten wolle, dass sie gar nicht erst darüber nachdenkt, ob es schon wieder einen Fehlstart gibt. Stattdessen will er weiterhin das Selbstvertrauen und die Spielfreude stärken – genauso wie er es seit seiner Amtsübernahme tut.

Zwei frühe Wiedersehen

Trotzdem ist nicht von der Hand zu weisen, dass der Spielplan ein echter Pluspunkt sein könnte: Werder startet im Weserstadion gegen Hannover 96, was vor allem Martin Harnik begeistert. "Wahnsinn. Ich freue mich riesig auf dieses Spiel“, sagte der Stürmer. „Dass wir direkt zum Auftakt gegen meine alten Kollegen spielen, steigert die Vorfreude noch einmal zusätzlich." Sein Coach argumentierte wesentlich nüchterner, eine gewisse Vorfeude war aber auch bei ihm zu spüren. "Es ist schön, dass wir mit einem Heimspiel starten – gerade auch für unsere Fans. Ich freue mich darauf, wieder die Atmosphäre im Weserstadion genießen zu dürfen", sagte er, mahnte aber zugleich: „Hannover ist kein einfacher Auftaktgegner. Die Teams von Andre Breitenreiter haben meist einen guten Start hingelegt. Aber natürlich wollen wir gewinnen und sind davon überzeugt, gut in die Saison zu starten.“ Auch Kevin Möhwald kann dem Startprogramm etwas Gutes abgewinnen. "Ich freue mich darauf, bereits so früh wieder gegen meine alten Kollegen zu spielen. Das wird eine besondere Partie", wird der Ex-Nürnberger bei "Werder.de" zitiert. Mit Möhwald und dem FCN gibt es nach Harnik und Hannover das zweite frühe Wiedersehen schon am dritten Spieltag.

Und der Kalender scheint es zumindest theoretisch gut mit Werder zu meinen, denn es folgen Spiele gegen Frankfurt, Nürnberg, Augsburg und die Hertha. Alles keine Selbstläufer, aber zweifelsfrei machbar. Werder besitzt also die große Chance, die Saison dieses Mal frühzeitig in die richtigen Bahnen zu lenken. Andererseits birgt die Situation natürlich auch Gefahren: Gibt es tatsächlich den nächsten Fehlstart, wird das Restprogramm umso härter. Allein an den finalen drei Spieltagen heißen die Gegner nämlich Dortmund, Hoffenheim und Leipzig. "Insgesamt ist es ein interessanter Spielplan, der es vor allem zum Ende hin in sich hat", sagte Sportchef Frank Baumann. "Ich denke, wir freuen uns alle, wenn es dann auch endlich wieder losgeht."

Die wichtigsten Infos zur neuen Saison gibt es hier.